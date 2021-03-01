В Беларуси за свою гражданскую позицию пострадали более 100 преподавателей вузов и ученых

За последние полгода из-за давления в связи с гражданской позицией пострадали 113 преподавателей вузов и ученых. Такую статистику сообщают из Офисы по образованию кабинета Светланы Тихановской.

При этом 30 преподавателей и 17 ученых остались без работы – были уволены или вынуждены уйти в знак солидарности с коллегами. Оставили прежнюю работу, в частности, директор Института социологии НАН Геннадий Коршунов, декан факультета компьютерных систем и сетей БГУИР Марина Лукашевич, замдекана природоведческого факультета БГПУ Николай Страха, доцент МГЛУ Наталья Дулина, преподаватели Белорусской академии искусств, Минского государственного медуниверситета и других вузов.

Найти им работу сейчас помогают сразу несколько структур.

"Идея в том, чтобы помочь специалистам (а среди них есть уникальные) продолжать занимать научной деятельностью", - рассказала в интервью "Радио Свобода" руководитель Офиса по образованию Ольга Шпарага. Она напомнила, что в январе 2021 году 12 уволенных преподавателей вышли на работу в ЕГУ. Это люди, которые были уволены или ушли из Белорусской государственной академии искусств, Академии МВД и Института истории НАН Беларуси. В ЕГУ теперь работает и социолог Геннадий Коршунов.

Шпарага также рассказала и про другие программы помощи белорусам - в частности, о совместном проекте Ассоциации диаспор BeSSa, "Честного университета" и Немецкой ассоциации исследований Восточной Европы для белорусских преподавателей и исследователей.

"Первые три месяца белорусские ученые получают стипендию для разработки своих собственных курсов, у них есть менторы, которые помогают адаптировать эти курсы для определенных стран. На этот проект уже набрали более 20 человек", - рассказала Шпарага.