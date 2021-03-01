Латвия против третьей волны Covid-19: к чему призывает SPKC

Как сообщила представитель SPKC Илзе Арая, количество инфицированных Covid-19 в Латвии продолжает постепенно снижаться - на прошлой неделе было зарегистрировано 4667 новых случаев заражения по сравнению с 4813 неделей ранее. За этот период заболеваемость снизилась на 3%.

За последние семь дней в Латвии сделано 70 477 тестов, средняя доля положительных результатов снизилась до 6,6% по сравнению с неделей ранее, когда было сделано 66 173 теста и 7,3% были положительными. В среднем делалось 10 068 тестов в день, тогда как на позапрошлой неделе - 9 453 теста.

Индекс репродукции вируса, рассчитанный эпидемиологами на 28 февраля, составил 0,97, что на 0,03 меньше, чем неделей ранее. Это означает, что в настоящее время 100 заболевших теоретически заражают 97 человек.