Остапенко разгромила 11-ю ракетку мира на старте турнира в Дохе

Матч между Остапенко и Бертенс продолжался 55 минут и завершился со счётом 6:0, 6:2.

По ходу встречи Остапенко, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге WTA, сделала шесть брейков и дважды ошиблась при подаче. Кики Бертенс (11 WTA) совершила три эйса и один брейк, допустив три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу латвийской теннисистки.

Видео: Лучшие моменты матча Алёна Остапенко - Кики Бертенс

За выход во второй раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков WTA. Во втором круге турнира в Дохе она сыграет или с китаянкой Цзян Ван (35 WTA), или с американкой Джессикой Пегулой (44 WTA).