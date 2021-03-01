Пн, 1.03.2021
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Остапенко разгромила 11-ю ракетку мира на старте турнира в Дохе

Алёна Остапенко ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко на старте соревнований Qatar Total Open одолела голландку Кики Бертенс, которая вернулась на корт после травмы.

Матч между Остапенко и Бертенс продолжался 55 минут и завершился со счётом 6:0, 6:2.

По ходу встречи Остапенко, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге WTA, сделала шесть брейков и дважды ошиблась при подаче. Кики Бертенс (11 WTA) совершила три эйса и один брейк, допустив три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу латвийской теннисистки.

Видео: Лучшие моменты матча Алёна Остапенко - Кики Бертенс

За выход во второй раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков WTA. Во втором круге турнира в Дохе она сыграет или с китаянкой Цзян Ван (35 WTA), или с американкой Джессикой Пегулой (44 WTA).

Свой последний матч перед турниром в Дохе Остапенко провела на Открытом чемпионате Австралии, уступив уже в первом круге чешке Каролине Муховой. Бертенс, в свою очередь, не выходила на корт с октября 2020 года, когда в 1/8 финала "Ролан Гаррос" уступила итальянке Мартине Тревизан.

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