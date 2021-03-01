Остапенко разгромила 11-ю ракетку мира на старте турнире в Дохе
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко на старте соревнований Qatar Total Open одолела голландку Кики Бертенс, которая вернулась на корт после травмы.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко на старте соревнований Qatar Total Open одолела голландку Кики Бертенс, которая вернулась на корт после травмы.
Матч между Остапенко и Бертенс продолжался 55 минут и завершился со счётом 6:0, 6:2.
По ходу встречи Остапенко, которая занимает 51-е место в мировом рейтинге WTA, сделала шесть брейков и дважды ошиблась при подаче. Кики Бертенс (11 WTA) совершила три эйса и один брейк, допустив три двойные ошибки. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу латвийской теннисистки.
Видео: Лучшие моменты матча Алёна Остапенко - Кики Бертенс
За выход во второй раунд Остапенко заработала 55 рейтинговых очков WTA. Во втором круге турнира в Дохе Остапенко сыграет или с китаянкой Цзян Ван (35 WTA), или с американкой Джессикой Пегулой (44 WTA).
Свой последний матч перед турниром в Дохе Остапенко провела на Открытом чемпионате Австралии, уступив уже в первом круге чешке Каролине Муховой. Бертенс, в свою очередь, не выходила на корт с октября 2020 года, когда в 1/8 финала "Ролан Гаррос" уступила итальянке Мартине Тревизан.