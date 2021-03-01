Эксперт: Литве будет сложно договориться с Латвией и Эстонией о бойкоте Белорусской АЭС

По его словам, сейчас идет торговля в латвийской торговой зоне электроэнергией с белорусской станции, и в этом суть проблемы - если бы в Литву попадал лишь физический поток электроэнергии, то это "возможно не было бы такой большой бедой".

"Но проблема в том, чтобы за нее (электроэнергию - BNS) не платили, чтобы не финансировалась деятельность атомной станции. Об этом можно договориться, и это действительно большая задача, над которой следует работать вместе с латышами и эстонцами, убедить их изменить методики, чтобы эта электроэнергия не попадала. Но это очень сложный вопрос как технически, так и политически", - сказал Масюлис в интервью радиостанции LRT в понедельник, 1 марта.

Если бы Латвия не закупала белорусскую электроэнергию, то она не использовалась бы и в Литве. "Ею не должны торговать на латвийской бирже, ведь в Литве запрещена торговля белорусской электроэнергией, поэтому у нас ее просто не может ее быть. (...) Но торговля осуществляется на латвийской бирже - если бы на этой бирже ею не торговли, то тогда она бы не использовалась и здесь", - сказал глава Litgrid.

Он отметил, что проблема импорта белорусской электроэнергии исчезнет, когда Литва и другие балтийские страны синхронизируют сети с континентальной Европой и отключатся от постсоветского кольца линий электропередачи (ЛЭП) БРЭЛЛ, в который входит и Белоруссия.

"Ситуация складывается по причине того, что у нас есть перемычки с Белоруссией. А если кто-то на других рынках закупает эту электроэнергию, то через эти перемычки она поступает. Пока синхронизация не состоялась, эта электроэнергия тем или иным образом будет поступать", - пояснил Масюлис.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил, что электроэнергия с БелАЭС на Рижской бирже закупается как российская и попадает в Литву. Латвийский министр экономики Янис Витенбергс, по словам Крейвиса, обещал проанализировать полученные им документы.

Позднее в Министерстве экономики Латвии сообщили, что импорт российской электроэнергии в Латвию в январе вырос не по причине начала коммерческого производства на БелАЭС, а из-за погодных условий. По его данным, электроэнергия, импортируемая в страну и позднее экспортируемая в Литву, производится в России.

Крейвис, ссылаясь на данные Litgrid, утверждает, что Литва через Латвию закупает произведенную на БелАЭС электроэнергию и за год заплатит за нее около 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет продолжаться в таком же объеме.