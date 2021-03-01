Кариньш не планирует менять ограничения без обсуждения с экспертами

Так премьер ответил на вопрос, стоит ли в повестке дня правительства разрешение возобновить продажу всех товаров небольшим магазинам с 9 марта.

Завтра, 2 марта, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению планируется заслушать экспертов по ситуации с распространением коронавируса в Европе и Латвии, а затем исходя из этой информации принимать решения.

По его словам, правительство решило пока не рассматривать вопрос о маленьких магазинах, потому что важно понимать, что происходит с заболеваемостью Covid-19 в целом и с распространением нового штамма. Премьер отметил, что штаммы изменили ситуацию с заболеваемостью во многих странах, в том числе количество смертей и госпитализаций.

На вопрос, ожидается ли во вторник концептуальное решение о более жестких ограничениях, которое будет уточнено в четверг, премьер-министр ответил, что пока рано говорить об этом, так как он не знаком с последними данными и рекомендациями экспертов.

Кариньш подчеркнул, что завтра, 2 марта, будут установлены факты, а также заданы вопросы о реальной ситуации.