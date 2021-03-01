Пн, 1.03.2021
Я использую пятницы как в Латвии - ездила в Адажи, Лимбажи, - так могу поехать и в Эстонию или Швейцарию. Так я и сделала, была возможность. Карина Спруде, депутат Сейма
Карина Спруде, депутат Сейма

Ушел с должности мэр Гаркалне Алвис Зириньш

ФОТО: Pixabay

С должности ушел мэр Гаркалнского края Алвис Зириньш, представитель партии "Согласие".

Сегодня, 1 марта, на внеочередном собрании, Зириньш был избран вторым заместителем председателя думы. Таким образом, была восстановлена ранее упраздненная должность второго вице-мэра.

В настоящее время у Гаркалнской краевой думы нет председателя, которого, возможно, изберут на следующем заседании думы. Дата и повестка дня следующего заседания пока не объявлены.

Зириньш был избран мэром в марте прошлого года после отставки в январе многолетнего мэра Мартиньша Гунара Баузе-Крастиньша (Союз "зеленых" и крестьян).

Всего в Гаркалнской думе 15 депутатов.

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