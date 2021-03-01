Ушел с должности мэр Гаркалне Алвис Зириньш
С должности ушел мэр Гаркалнского края Алвис Зириньш, представитель партии "Согласие".
С должности ушел мэр Гаркалнского края Алвис Зириньш, представитель партии "Согласие".
Сегодня, 1 марта, на внеочередном собрании, Зириньш был избран вторым заместителем председателя думы. Таким образом, была восстановлена ранее упраздненная должность второго вице-мэра.
В настоящее время у Гаркалнской краевой думы нет председателя, которого, возможно, изберут на следующем заседании думы. Дата и повестка дня следующего заседания пока не объявлены.
Зириньш был избран мэром в марте прошлого года после отставки в январе многолетнего мэра Мартиньша Гунара Баузе-Крастиньша (Союз "зеленых" и крестьян).
Всего в Гаркалнской думе 15 депутатов.