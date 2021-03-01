Большинство выявленных случаев Covid-19 за последние сутки зарегистрировано в трех городах

132 человека из числа вновь инфицированных были зарегистрированы в Риге за прошлый день, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3099 человек.

В Лиепае выявлено 13 новых инфицированных, общее количество заболевших за последние 14 дней снизилось до 310.

В Елгаве зарегистрировано 11 новых случаев заражения, а общее число случаев за последние две недели снизилось до 255 жителей.

В Елгавском и Олайнском уездах каждый день выявляли девять новых инфицированных, а в Юрмальском и Марупском уездах - по восемь жителей. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 3099, Даугавпилсе - 473, Лиепае - 310, Юрмале - 280, Елгаве - 255, Балвском крае - 236, Гулбенском крае - 225, Олайнском крае - 186, а также Резекне - 167 жителей.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении уездов по фактическому месту жительства в 2020 году и данных SPKC за последние 14 дней болезни в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 496,6.

В 41 муниципальном образовании этот показатель выше, в том числе в 20-ти он превышен на 50%.

Если подсчитать количество заболевших на 100 000 жителей за последние 14 дней после произошедших в последний день изменений, то самым высоким оно является в Балвском, Айзпутском, Вараклянском, Аматском, Гулбенском, Кокнесском, Мазсалацском, Ливанском и Олайнском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывающий на конкретное количество случаев.