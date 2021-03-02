Семья стала объектом травли из-за коронавируса: "На нас смотрели косо даже через несколько месяцев"

Под одной крышей живет большая семья: отец Койт, мать Кади, их две дочери и двое внуков. Вся семья переболела коронавирусом: кто-то легко, кто-то тяжело. Мать семейства Кади Каск рассказала изданию Sakala, что и спустя несколько месяцев на них смотрели косо, но она не стала беспокоиться из-за этого и вообще считает большим благословением то, что переболела весной.

- Как у вас прошел этот год?

- Самая большая радость сейчас - это то, что я пошла в августе сдавать тест на антитела, и тогда мне сказали, что антитела есть у членов нашей семьи, которые сдали тест. Но тогда уровень антител не определяли, теперь определяют. Было интересно, есть ли у меня до сих пор антитела, и 22 февраля я пошла сдавать пробу. Понимаете, считается нормальным, если антител 50 единиц, а у меня их сейчас, почти год спустя, 218! Я была так счастлива. Я немного побаиваюсь этой вакцины, и я рада, что у меня сейчас есть такая сильная природная защита. Настоящее благословение! В четыре раза больше антител! Поэтому не всегда так, что антитела быстро пропадают.

- Что думаете о произошедшем прошлой весной, когда вас стали притеснять из-за заражения?

- Ну, слезы на глазах, быть отверженным в обществе... Честно говоря, еще несколько месяцев после во время похода в магазин на нас смотрели косо, мол, как вы осмелились сюда прийти. И что с того, не пойду я в ваш магазин, поеду тогда в Вильянди. Конечно, косо смотрели не продавцы, а просто эти, глупые люди.

Я думаю, что болеть коронавирусом сейчас другим стало проще. Люди привыкли, хотя все еще бывает, что кто-то пишет в соцсетях, что заразился, друзья-знакомые сочувствуют, и тут кто-то придет и напишет что-то... Насколько я знаю, и сейчас зараженные испытывают чувство отверженности.

- Таких мыслей не возникало, чтобы продать дом и...?

- Никогда! Это мой дом, я тут счастлива! Здесь живут мои дети и внуки...

- Вы простили своих соседей и жителей деревни?

- Я никогда не держала на них зла. Я понимаю, что мы разные, мне нет смысла злиться на тех, кто ничего не знает об этой болезни. Я никак не могу заставить людей поумнеть. Но я все-таки думаю, что им вообще не следует ничего говорить. Я была решительной и сильной, дети плакались дома, что их притесняют, но я выдержала. Безусловно, нам было хорошо дома, оставаться дома было несложно.

Месяц я держалась, но в один день по компьютеру провела урок с учениками и почувствовала, что что-то режет в горле. Не коронавирус, а рыдания. Это давление накрыло и меня. Меня надломило.

Но я все-таки не злюсь, у каждого человека свой опыт. Однако все же в мире могло бы быть больше понимания. Не бросайтесь на других людей и не обижайте их!

- Как оцениваете нынешнюю ситуацию?