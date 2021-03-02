ВИДЕООПРОС ⟩ Жители Латвии о вакцинации против Covid-19

Тема вакцинации против коронавируса достаточно щепетильная, поэтому нужно отметить сразу - автор данного видеоролика не ставила перед собой задачу агитировать вас "за" или "против" вакцинации и тем более не пыталась прорекламировать или дискредитировать какую-либо из вакцин - американскую, российскую, китайскую или какую-либо еще. В некоторых моментах авторские вставки сделаны с целью донести следующую мысль:

Если вы являетесь сторонником теории заговора в ее чистом виде, то, выбирая вакцину исходя из политических или еще каких-либо убеждений, следует задуматься - не являетесь ли вы жертвой дезинформации? Быть может, и нет вовсе никакого заговора? И все это просто политика и борьба за фармацевтические рынки?

По мнению автора, сторонники теории заговора, по идее, должны быть против всех вакцин. Однако получается, что многие демонизируют конкретную вакцину, глядя лишь на страну производителя. Но ведь в первую очередь важны медицинские свойства препарата, по которым можно оценить его эффективность и безопасность. Разве не так? В общем, посмотрите и делитесь своим мнением в комментариях!