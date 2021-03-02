Вт, 2.03.2021
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генеральный директор СГД Иева Яунземе

ВИДЕООПРОС ⟩ Жители Латвии о вакцинации против Covid-19

ФОТО: Скриншот из видео

Недавно на YouTube-канале CHAYKA вышел ролик, в котором мы показали вам лидеров мнений (представителя Бюро вакцинации Никиту Троянского, фельдшера Марину Корнатовскую, а также предпринимателя Яниса Плявиньша), высказавших свое ЗА и ПРОТИВ вакцинации в нашей стране. На этот раз мы отправились на улицы столицы и узнали, что на самом деле думают жители Латвии о вакцинах, а главное - откуда берутся все эти теории заговора, где прививка против Covid-19 представляется как "инструмент сокращения численности населения".

Тема вакцинации против коронавируса достаточно щепетильная, поэтому нужно отметить сразу - автор данного видеоролика не ставила перед собой задачу агитировать вас "за" или "против" вакцинации и тем более не пыталась прорекламировать или дискредитировать какую-либо из вакцин - американскую, российскую, китайскую или какую-либо еще. В некоторых моментах авторские вставки сделаны с целью донести следующую мысль:  

Если вы являетесь сторонником теории заговора в ее чистом виде, то, выбирая вакцину исходя из политических или еще каких-либо убеждений, следует задуматься - не являетесь ли вы жертвой дезинформации? Быть может, и нет вовсе никакого заговора? И все это просто политика и борьба за фармацевтические рынки? 

По мнению автора, сторонники теории заговора, по идее, должны быть против всех вакцин. Однако получается, что многие демонизируют конкретную вакцину, глядя лишь на страну производителя. Но ведь в первую очередь важны медицинские свойства препарата, по которым можно оценить его эффективность и безопасность. Разве не так? В общем, посмотрите и делитесь своим мнением в комментариях!

Видео: Жители Латвии о вакцинации против Covid-19

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