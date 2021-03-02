Правительство и совет по кризисному управлению обсудят эпидемиологическую ситуацию

Планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации, а также доклад Минэкономики о текущей ситуации в народном хозяйстве.