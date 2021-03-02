Вт, 2.03.2021
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Руслан Вахапов, участник ФБК
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Правительство и совет по кризисному управлению обсудят эпидемиологическую ситуацию

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Сегодня на совместном заседании правительство и совет по кризисному управлению обсудят эпидемиологическую ситуацию в Латвии.

Заседание начнется в 10.00.

Планируется заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации, а также доклад Минэкономики о текущей ситуации в народном хозяйстве. 

Напомним, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 6 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.

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