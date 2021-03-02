Год назад Covid-19 появился в Латвии. С тех пор заболевание было подтверждено у 86 458 человек

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за год в Латвии был сделан 1 451 361 тест на Covid-19.

Умер за этот период 1621 человек, у которого был подтвержден коронавирус.

Covid-19 был выявлен у 15 824 человек в возрасте от 50 до 59 лет, у 15 283 в возрасте от 30 до 39 лет, у 14 491 в возрасте от 40 до 49 лет, у 12 429 в возрасте от 60 до 69 лет.

Меньше всего случаев Covid-19 выявлено среди детей: в возрастной группе до девяти лет - у 2552, в группе от 10 до 19 лет - у 4829. Среди молодежи в возрасте от 20 до 29 лет заболели 9779 человек.

В возрастной группе старше 80 лет заболели 5063 человека, в группе от 70 до 79 лет - 6208.

56,4%, или 48 772 заболевших были женщины, 43,6%, или 37 686 - мужчины.

Больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге - 30 629. В Даугавпилсе выявлено 7286 случая, в Елгаве - 2843, в Юрмале - 2109, в Резекне - 2098. В остальных городах было зарегистрировано 2000 случаев. Таким образом, в Риге с начала пандемии выявлено 35,4% случаев Covid-19, в пяти самоуправлениях с наибольшим числом заболевших - 52%.