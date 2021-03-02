Газета: пенсионеров гоняют за прививкой от Covid-19 по всей Латвии

Как пишет в социальных сетях рижанка Лиене Бризга-Калниня, ее маме прислали сообщение о том, что вместо Мадоны, где нет пункта вакцинации, ей нужно ехать прививаться в Екабпилс. Мама живет одна, у нее нет автомобиля.

"Логично, что мы поедем, отвезем ее, но как быть тем, у кого нет такой возможности?" - спрашивает Лиене, характеризуя эту ситуацию как фарс вакцинации в регионах.

По данным Национальной службы здравоохранения, в Мадонском крае только восемь из 17 семейных врачей согласились вакцинировать своих пациентов, а в Мадонский больнице до вчерашнего дня не было ни одного врача, который мог бы взять на себя эту обязанность.