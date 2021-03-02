Вт, 2.03.2021
В то же время планируется закрыть производство в Латвии, перенести его в Литву и Эстонию. Работу в Риге могут потерять до 90 человек представители Hanzas maiznīca
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Газета: пенсионеров гоняют за прививкой от Covid-19 по всей Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: CGN089, Shutterstock

Хотя бюро вакцинации обещало, что каждый житель Латвии сможет сделать прививку от коронавируса как можно ближе к месту своего проживания, не во всех случаях это обещание выполняется, пишет во вторник газета Latvijas avīze.

Например, 193 пожилых жителя Мадонского края, которые входят в приоритетную группу вакцинируемых, бюро отправило делать прививки в другие города. 

Как пишет в социальных сетях рижанка Лиене Бризга-Калниня, ее маме прислали сообщение о том, что вместо Мадоны, где нет пункта вакцинации, ей нужно ехать прививаться в Екабпилс. Мама живет одна, у нее нет автомобиля. 

"Логично, что мы поедем, отвезем ее, но как быть тем, у кого нет такой возможности?" - спрашивает Лиене, характеризуя эту ситуацию как фарс вакцинации в регионах. 

По данным Национальной службы здравоохранения, в Мадонском крае только восемь из 17 семейных врачей согласились вакцинировать своих пациентов, а в Мадонский больнице до вчерашнего дня не было ни одного врача, который мог бы взять на себя эту обязанность.

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