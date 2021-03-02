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Видео ⟩ Стадо оленей, ломая лед, пересекает реку Тервете

Иллюстративное фото ФОТО: Coatesy, Shutterstock.

На днях в природном парке "Тервете" можно было наблюдать необычную и впечатляющую картину - стадо оленей, ломая лед, посреди дня пересекало реку Тервете. Этот момент посчастливилось увидеть одной случайной посетительнице парка, сообщает mammadaba.lv.

Видео: Стадо оленей, ломая лед, пересекает реку Тервете

"Я шла по сказочной лесной тропинке вдоль реки Тервете и думала о том, насколько это мгновение уникально, как чудесно снова быть в лесах Латвии, и вообще чувствовала себя благодарной и счастливой. Тогда услышала шум, раздавшийся от треска льда. Вскоре после этого заметила движение впереди и остановилась в полном шоке. Вид был настолько впечатляющим, красивым, невероятным, я понятия не имела, что в лесах Латвии обитает такое большое стадо оленей! В то же время это было очень интимное чувство: как будто мне дозволено взглянуть на ритм лесных будней, который обычно скрыт от людей", - описала удивительную встречу Анна. 

Информация портала mammadaba.lv

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