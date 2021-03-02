За сутки выявлено 645 случаев Covid-19, скончались 17 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

В понедельник было сделано 14 225 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 87 103 человек, умерли 1638 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 493,1 случая на 100 000 жителей.

В понедельник были госпитализированы 84 пациента с Covid-19, в том числе шесть - перевезены, а общее число пациентов с Covid-19 за сутки сократилось с 803 до 787 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 8

За прошедшие сутки были выписаны 93 пациента с Covid-19, в том числе шесть перевезены, всего же с начала пандемии из больниц были выписаны 8375 пациентов с этим заболеванием.