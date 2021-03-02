Видео ⟩ В Венеции во второй раз за три года высохли каналы

Когда в конце февраля уровень воды в Венеции упал до почти 48 сантиметров ниже уровня моря, красивые гондолы оказались на дне грязных, высохших каналов.

Считается, что это явление связано с февральским полнолунием, известным как "снежная луна", - оно зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.

Синоптики в Венеции утверждают, что в начале марта уровень воды может понизиться до 50 сантиметров ниже уровня моря.

Пусть водный транспорт, который чаще всего используют в Венеции, в это сухое время не имеет смысла, местные жители смогли увидеть водоросли и обитателей, живущих на стенах зданий, которые обычно частично находятся под водой.

В январе 2018 года уровень воды в Венеции снизился до 66 сантиметров ниже уровня моря, в свою очередь рекорд всех времен был установлен в феврале 2008 года, когда он упал до 83 сантиметров.