Видео ⟩ В Венеции во второй раз за три года высохли каналы
Знаменитые каналы Венеции в конце февраля во второй раз за последние три года высохли из-за нехватки дождя и полнолуния, пишет Daily Mail.
Знаменитые каналы Венеции в конце февраля во второй раз за последние три года высохли из-за нехватки дождя и полнолуния, пишет Daily Mail.
Когда в конце февраля уровень воды в Венеции упал до почти 48 сантиметров ниже уровня моря, красивые гондолы оказались на дне грязных, высохших каналов.
Считается, что это явление связано с февральским полнолунием, известным как "снежная луна", - оно зависит от фаз Луны и противопоставляется периодам высоких приливов, которые приносят в Венецию наводнения.
Пусть водный транспорт, который чаще всего используют в Венеции, в это сухое время не имеет смысла, местные жители смогли увидеть водоросли и обитателей, живущих на стенах зданий, которые обычно частично находятся под водой.
В январе 2018 года уровень воды в Венеции снизился до 66 сантиметров ниже уровня моря, в свою очередь рекорд всех времен был установлен в феврале 2008 года, когда он упал до 83 сантиметров.
Видео: Пересохшие каналы Венеции