За сутки в Литве подтверждено 426 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1113

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6566 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1113 , то есть 17% от общего количества.

Скончались семь человек.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 799 человек. В Харьюмаа 621 новых случаев приходится на Таллинн.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 426 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались семь человек, сообщил во вторник Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 249,5 случая.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 825 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 6534 смерти.