В Латвии британский штамм Covid-19 обнаружен более чем в 9% проверенных образцов

Больше всего британский штамм Covid-19 распространен в Риге - 28 случаев. В Прейли выявлено 17 случаев, в Гулбене - 11, в Елгаве - восемь, в Балви - шесть, в Мадоне и Саласпилсе - по четыре, в Даугавпилсе и Кулдиге - по три, в Ливаны и Лубане - по два, в Сигулде, Адажи, Юрмале, Огре, Добеле, Цесисе, Кекаве, Краславе и Резекне - по одному.