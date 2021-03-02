Вт, 2.03.2021
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В Латвии британский штамм Covid-19 обнаружен более чем в 9% проверенных образцов

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/LETA/AFP/Scanpix/Reuters/AP

На прошлой неделе из 1071 проверенной пробы на Covid-19 по крайней мере в 9,34% случаев был выявлен британский штамм, сообщил на заседании правительства представитель E. Gulbja laboratorija Микс Гаварс.

Больше всего британский штамм Covid-19 распространен в Риге - 28 случаев. В Прейли выявлено 17 случаев, в Гулбене - 11, в Елгаве - восемь, в Балви - шесть, в Мадоне и Саласпилсе - по четыре, в Даугавпилсе и Кулдиге - по три, в Ливаны и Лубане - по два, в Сигулде, Адажи, Юрмале, Огре, Добеле, Цесисе, Кекаве, Краславе и Резекне - по одному.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш, комментируя результаты секвенирования образцов, сообщил, что за полтора месяца количество случаев заболевания новым штаммом Covid-19 увеличилось с 1% до 8%.

Это означает, что наблюдается постепенное распространение британского штамма, а не взрывной рост.

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