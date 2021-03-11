Чт, 11.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Королевство кроликов, искусство в лесу и музей, которого скоро не станет. Куда поехать на выходных?

ФОТО: Instagram / Instagram

Из-за непростой ситуации, в которой оказалось человечество, сегодня мы лишены возможности не только посетить концерт любимого исполнителя или съездить на очередной музыкальный фестиваль, но и даже сходить в музей. Тем не менее вариантов времяпрепровождения хватает. Именно о них мы рассказываем в рубрике "А это где?" - путеводителе RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии, доступным даже в период пандемии. 

Цифровая тропа историй и преданий в Кекаве (Ķekavās digitālā stāstu un teiku taka)

Расстояние от центра Риги: 19 км

Для кого: для интересующихся историей и тех, кто ищет новые места

В минувшие выходные Кекавский краеведческий музей торжественно объявил, что начала работу и ждет первых посетителей разработанная ими цифровая тропа. Все, что вам нужно для участия в этом небольшом приключении: смартфон с подключением к интернету.

На пути вас ждет 8 уникальных объектов - для каждого предлагается образовательный аудиогид (на латышском языке), который расскажет о кекавских мельницах, впервые упоминающихся в документах 1435 года, озерном острове, основании Кекавы и многом другом.

Конечно, не обойдется без городских легенд, преданий и историй о привидениях. 

У каждого объекта стоит стенд с QR-кодом, который необходимо сканировать камерой смартфона. Устройство автоматически предложит открыть домашнюю страницу, где будет доступен аудиофайл с рассказом.

Длина тропы составляет четыре километра - пройти можно за 1-1,5 часа в зависимости от скорости прогулки. Мероприятие предлагается бесплатно для всех желающих и будет доступно до 31 марта 2021 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на страничке организаторов мероприятия в Facebook.

Если поедете со стороны Риги, недалеко от въезда в Кекаву, на 13-м километре трассы A7 Рига - Бауска, стоит фургон-закусочная Kotlešu lietus. Здесь помимо традиционного стрит-фуда в виде картошки фри, бургера и кебаба можно взять на вынос блины, сырники, суп и домашние котлеты из мяса или рыбы. 

Рижский музей авиации (Rīgas aviācijas muzejs)

Расстояние от центра Риги: 11,8 км

Для кого: для всех, кто еще не был, потому что другой возможности может не представиться

Сегодня Рижский музей авиации является самым крупным музеем авиационный техники не только в Латвии, но и в Европе - здесь представлена самая большая коллекция советской авиатехники за пределами СНГ.

К сожалению, 31 марта музей должен покинуть арендованный участок земли на территории аэропорта "Рига". Иными словами, "жить по старому адресу" этому уникальному месту осталось чуть менее месяца, и если прежде вам еще не доводилось здесь побывать, кажется, пришло самое время, тем более музей работает и во время пандемии, так как вся коллекция расположена на открытом воздухе.

Посетить его можно в будние дни с 10:00 до 16:00, в субботу и воскресенье - по предварительной договоренности (телефон +371 26 862 707).

Цена билета - 5 евро, детям - 2 евро. 

Тропа природных картин (Mākslas taka)

Расстояние от центра Риги: 61 км

Для кого: для любителей длительных прогулок по лесу 

Недалеко от Тукумса находится озеро Валгумс, на котором есть несколько пешеходных и велосипедных маршрутов, а также база отдыха с хорошим рестораном (на сегодняшний день они, конечно, закрыты). Особого внимания заслуживает так называемая Тропа природных картин (4,5 км), которая представляет своего рода выставку крупноформатных фотографий прямо в лесу. Размеры изображений - впечатляют. Пройти мимо точно не удастся.  

Их автор - латвийский фотограф Андрис Апсе, номинированный в 2020 году на звание мастера природных ландшафтов Новой Зеландии, а также фотограф Андрис Эглитис.

Художественная тропа открыта по субботам и воскресеньям с 13:00 до 19:00. 

Приятный подарок для семей - во время режима ЧС вход для детей как  дошкольного, так и школьного возраста бесплатный, а плата для взрослых составляет 5 евро, для пенсионеров и инвалидов - 4 евро.

Королевство кроликов (Trušu karaliste) 

Расстояние от центра Риги: 65 км

Для кого: для семей с детьми

В наших путеводителях мини-зоопаркам всегда отведено особенное место. К счастью, в Латвии с их наличием проблем нет. На этот раз мы предлагаем посетить расположившееся в поселке Ледмане сказочное "Королевство кроликов".    

"Королевством" это место названо неслучайно - здесь есть дворцы, господские усадьбы и домики для прислуги. Только живут в них, как вы поняли, вовсе не люди. 

Королевство хоть и кроличье, но помимо длинноухих здесь можно увидеть коз, свиней, гусей, павлинов, мандариновых уток и жемчужных кур. Здесь также есть несколько троп для прогулок. Дороги хоть и лесные, но, в принципе, по ним удобно гулять с коляской.

Во время режима ЧС посетить "Кроличье королевство" можно только по выходным дням и по предварительной записи.

Парк качелей в Кейпене (Šūpoļu parks Zuši)

Расстояние от центра Риги: 66 км

Для кого: для любителей необычных и уникальных мест

Парк Zuši славится тем, что здесь находятся самые высокие качели Латвии, их высота - 11 метров. Они соединены со смотровой площадкой, откуда открывается вид на всю территорию. Помимо гигантских качелей есть "Колесо", "Норвежская повозка", "Круг счастья" и другие причудливые объекты самых разных форм и размеров.

Посещение бесплатное, но у смотровой вышки есть ящик для пожертвований на развитие парка.

Возвращаясь обратно в Ригу, не пожалейте времени и загляните в заповедник "Большие Кангари", о котором мы уже писали ранее.

НАВЕРХ
Back