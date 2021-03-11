Королевство кроликов, искусство в лесу и музей, которого скоро не станет. Куда поехать на выходных?

Цифровая тропа историй и преданий в Кекаве (Ķekavās digitālā stāstu un teiku taka)

Расстояние от центра Риги: 19 км

Для кого: для интересующихся историей и тех, кто ищет новые места

В минувшие выходные Кекавский краеведческий музей торжественно объявил, что начала работу и ждет первых посетителей разработанная ими цифровая тропа. Все, что вам нужно для участия в этом небольшом приключении: смартфон с подключением к интернету.

На пути вас ждет 8 уникальных объектов - для каждого предлагается образовательный аудиогид (на латышском языке), который расскажет о кекавских мельницах, впервые упоминающихся в документах 1435 года, озерном острове, основании Кекавы и многом другом.

Конечно, не обойдется без городских легенд, преданий и историй о привидениях.

У каждого объекта стоит стенд с QR-кодом, который необходимо сканировать камерой смартфона. Устройство автоматически предложит открыть домашнюю страницу, где будет доступен аудиофайл с рассказом.

Длина тропы составляет четыре километра - пройти можно за 1-1,5 часа в зависимости от скорости прогулки. Мероприятие предлагается бесплатно для всех желающих и будет доступно до 31 марта 2021 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться на страничке организаторов мероприятия в Facebook.

Если поедете со стороны Риги, недалеко от въезда в Кекаву, на 13-м километре трассы A7 Рига - Бауска, стоит фургон-закусочная Kotlešu lietus. Здесь помимо традиционного стрит-фуда в виде картошки фри, бургера и кебаба можно взять на вынос блины, сырники, суп и домашние котлеты из мяса или рыбы.

Рижский музей авиации (Rīgas aviācijas muzejs)

Расстояние от центра Риги: 11,8 км

Для кого: для всех, кто еще не был, потому что другой возможности может не представиться

Сегодня Рижский музей авиации является самым крупным музеем авиационный техники не только в Латвии, но и в Европе - здесь представлена самая большая коллекция советской авиатехники за пределами СНГ.

К сожалению, 31 марта музей должен покинуть арендованный участок земли на территории аэропорта "Рига". Иными словами, "жить по старому адресу" этому уникальному месту осталось чуть менее месяца, и если прежде вам еще не доводилось здесь побывать, кажется, пришло самое время, тем более музей работает и во время пандемии, так как вся коллекция расположена на открытом воздухе.