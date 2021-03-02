Фото и видео ⟩ В Эстонии женщина ударила ножом чужих детей в подъезде многоквартирного дома: они тяжело пострадали

В понедельник в 17:50 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви в Выхма пострадали двое детей восьми и десяти лет.

Пострадавшие дети - братья, которых в понедельник вечером вместе с матерью доставили в Тартускую больницу. Ранения мальчиков были настолько тяжелыми, что им потребовались операции, но, по данным полиции, угрозы их жизни нет.

По информации полиции, детей обнаружила местная жительница, которая вызвала "скорую" и оказала мальчикам первую помощь. По словам местного жителя, одного из детей женщина ударил ножом три раза, другого - один раз. 9

Нападение произошло в том же подъезде, где живет женщина, прямо перед дверью ее квартиры. В это же время дома был и ее спутник жизни, который был шокирован случившимся.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал в интервью Sakala, что проживающие в соседнем доме братья пришли в подъезд, чтобы позвать гулять своего друга. Однако на мальчиков, спускавшихся по лестнице, на первом этаже напала 37-летняя женщина с ножом.

До прибытия полиции местные жители пытались сами задержать нападавшую, но она скрылась в своей квартире и спрыгнула с балкона первого этажа. У балкона ее уже задержал прибывший на место патруль. Она не оказала полиции сопротивление.

Подозреваемая в Выхма не родилась и не выросла, она переехала туда и живет со спутником жизни.

Директор Выхмаской школы и учительница английского языка Кристель Вахтра подтвердила, что оба ребенка - ученики Выхмаской школы.

"Честно говоря, понятия не имею, что там могло произойти. Утром оба ребенка были в школе. У детей непоседливый характер. Они находились в коридоре не своего многоквартирного дома, а соседнего. Почему, я не знаю", - сказала Вахтра.

Директор отметила, что к моменту произошедшего уроки уже закончились. "Но весна, конечно, дети ходят гулять", - отметила она.

"Ситуация непростая. Я видела их еще утром, они же местные дети... Завтра их одноклассники будут ждать реакции и обсуждения от классных руководителей, но не так-то просто подготовить так поздно классных руководителей", - сказала директор школы.

Вечером в понедельник на месте происшествия находились представители всех крупнейших эстонских СМИ, также заглядывали местные жители. Один пьяный мужчина бросился на полицейского с кулаками, его увезли.

В понедельник вечером, когда криминалисты уже закончили свою работу, в подъезде осталось еще несколько луж крови. В квартире, где живет женщина, опущены шторы, виден свет. Журналист Sakala постучал в дверь соседей, но ему не открыли.

Инцидент произошел в районе, где много многоквартирных домов. Этот дом находится немного в стороне от других. 9