Павлютс: британский штамм Covid-19 превысил критический предел, бездействовать нельзя

Распространение более заразного британского штамма предусматривает дальнейшие действия по ограничению инфекции.

"Эпидемиологи считают, что необходимы активные действия, чтобы не пропустить момент роста заболеваемости", 42

- сказал Павлютс.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков заявил на заседании, что во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы.

Рекомендации эпидемиологов, представленные Перевощиковым на заседании, предусматривают, что все офисные работники должны работать удаленно и только самые важные производственные предприятия могут работать очно. 42

При этом производственным компаниям и организациям следует минимизировать количество людей, находящихся в одном помещении одновременно - за счет поточной организации работы и разных смен.

Кроме того, по мнению эпидемиологов, следует проводить плановое тестирование трудовых коллективов, где нельзя обеспечить дистанцию.

Также рекомендации эпидемиологов предусматривают введение мер по сокращению контактов и передвижения в нерабочее время и эффективный контроль за соблюдением установленных ограничений. 42

Должны предоставляться только жизненно важные услуги, а также широкие меры коммуникационной поддержки для работодателей и населения.

Напомним, если тенденция динамики числа случаев Covid-19 будет аналогичной ситуации в Эстонии, то к началу апреля в больницах могут находиться примерно 1704 пациента с коронавирусом, свидетельствует прогноз Юрия Перевощикова.