Вт, 2.03.2021
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Руслан Вахапов, участник ФБК
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Павлютс: британский штамм Covid-19 превысил критический предел, бездействовать нельзя

Даниэль Павлютс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Доля британского штамма Covid-19 в Латвии превысила критический пятипроцентный предел, и не предпринимать никаких действий нельзя, заявил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс, сообщает агентство LETA.

Распространение более заразного британского штамма предусматривает дальнейшие действия по ограничению инфекции.

"Эпидемиологи считают, что необходимы активные действия, чтобы не пропустить момент роста заболеваемости",

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- сказал Павлютс.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков заявил на заседании, что во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы.

Рекомендации эпидемиологов, представленные Перевощиковым на заседании, предусматривают, что все офисные работники должны работать удаленно и только самые важные производственные предприятия могут работать очно.

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При этом производственным компаниям и организациям следует минимизировать количество людей, находящихся в одном помещении одновременно - за счет поточной организации работы и разных смен.

Кроме того, по мнению эпидемиологов, следует проводить плановое тестирование трудовых коллективов, где нельзя обеспечить дистанцию.

Также рекомендации эпидемиологов предусматривают введение мер по сокращению контактов и передвижения в нерабочее время и эффективный контроль за соблюдением установленных ограничений.

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Должны предоставляться только жизненно важные услуги, а также широкие меры коммуникационной поддержки для работодателей и населения.

Напомним, если тенденция динамики числа случаев Covid-19 будет аналогичной ситуации в Эстонии, то к началу апреля в больницах могут находиться примерно 1704 пациента с коронавирусом, свидетельствует прогноз Юрия Перевощикова.

Как пояснил на заседании правительства представитель SPKC, центр смоделировал различные варианты развития ситуации. Один из них, в котором за основу взята ситуация в Эстонии, где наблюдается рост заболеваемости, предусматривает, что к началу апреля число госпитализированных пациентов по среднему сценарию будет 1704 человека, по минимальному - 1500, а по максимальному - 1909.

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