Ср, 3.03.2021
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генеральный директор СГД Иева Яунземе

Кто вам платит? ⟩ Год с Covid-19. Все самое страшное еще впереди? Дискуссия в прямом эфире

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 3 марта, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Здесь мы обсуждаем все то, что взрывает общество и социальные сети. Сегодняшняя тема - возможная "третья волна" Covid-19 в Латвии и невозможность массовой вакцинации. Задавайте вопросы, пишите комментарии, спорьте! Будем разбираться вместе! 

Эфир ровно в 18:00 прямо здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook.

Сегодняшние гости:

  • Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы;
  • Наталья Михайлова, руководитель центра социального ухода семейного типа Gobas Apartamenti в Болдерае. 

Год с Covid-19. Главное

Год назад, 2 марта 2020 года, в Латвии был зарегистрирован первый случай Covid-19.

С тех пор в стране заболевание подтверждено у 87 103 человек, что составляет 4,5% населения страны.

С подтвержденным коронавирусом за это время умерли 1638 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных. Больше всего случаев Covid-19 было выявлено в Риге - 30 629, за столицей следует Даугавпилс с 7286 случаями за год.

Для возвращения к нормальной жизни Латвия поставила цель - вакцинировать 70% населения. К началу осени. Однако допущенные ошибки при покупке вакцин существенно отдаляют страну от этой цели, поэтому пока единственное решение - ограничения, которые Латвия то вводит, то смягчает, но снова грозится ввести. Как сейчас.

Что за третья волна?

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс охарактеризовал текущую эпидемиологическую ситуацию как стабильную. На вторник, 2 марта, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составил 493,1 случая на 100 000 населения. Общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось до 787 (на 1 марта).

Однако всех тревожит наступление британского штамма. Его особенность в заразности - по оценке экспертов, это на 70% более заразный тип вируса. За прошлую неделю в 9,34% проверенных проб на Covid-19 был выявлен британский штамм.

То есть это и есть тот сигнал о приближении третьей волны, о котором говорит правительство, опираясь на эпидемиологов. 

Тенденции показывают, что именно сейчас необходимо действовать превентивно и принимать более строгие ограничения.

Что грозит?

Опыт других стран показывает, что с отменой ограничений начинается третья волна Covid-19, которая имеет разрушительные последствия:

  • Если ситуация будет развиваться по эстонскому сценарию, в начале апреля в больницах Латвии может оказаться более 1700 пациентов с Covid-19. 
  • В свою очередь, при моделировании прогноза, основанного на развитии ситуации в Великобритании, где после смягчения ограничений произошел резкий рост заболеваемости, в среднем ожидается 2017 госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу апреля.

В настоящее время невозможно точно сказать, как будут развиваться события и насколько плохой будет эпидемиологическая ситуация, однако, учитывая вышеупомянутые тенденции и опыт других стран, необходимо учитывать наихудшие сценарии, считают в правительстве. 

По мнению эпидемиологов, во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы. Также рекомендации эпидемиологов предусматривают введение мер по сокращению контактов и передвижения в нерабочее время и эффективный контроль за соблюдением установленных ограничений. Должны предоставляться только жизненно важные услуги.

Спасение - в вакцинации. Но вакцин нет

С начала вакцинации в декабре прошлого года в Латвии привито 46 758 человек, в том числе 17 243 человека вакцинацию завершили. Исходя из численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которая составляла 1,894 млн человек, первую прививку получили 2,47% населения, обе - 0,9%.

Вакцинируя нынешними темпами (2000 человек в день), для вакцинации 70% населения понадобится неполных два года. 

Сейчас в Латвии продолжается вакцинация медиков, работников и клиентов центров социального ухода, а также пожилых людей. Параллельно этому идет вакцинация людей с серьезными медицинскими показаниями. Вакцинация людей с хроническими заболеваниями может начаться на неделе с 22 марта, а вакцинация педагогов - с 5 апреля. Однако уже понятно, что из-за медленного темпа вакцинации в стране удаленная учеба в школах будет продолжаться до конца учебного года. 

Вакцинация в Эстонии, Латвии и Литве ФОТО: LETA

Главная проблема - в отсутствии вакцин. Те, что есть, оперативно распределяются, но семейные врачи уже жалуются, что получили меньше вакцин, чем было обещано. 

Некоторые страны решают проблемы с перебоями в поставках вакцин, закупленных в рамках ЕС, индивидуально. На этой неделе стало известно, что власти Чехии решили начать вакцинацию российской вакциной "Спутник V", хотя, как отмечает "Медуза", еще две недели назад заявляли, что без разрешения Евросоюза это невозможно.

Ситуация в Чехии изменилась - в стране новый пик эпидемии (в конце февраля - около 11 тысяч случаев ежедневно), а европейских вакцин не хватает. Страна заявила, что "вопросы вакцинирования стоят выше идеологии", и рассматривает закупку в том числе и китайской вакцины Sinopharm.

Чехия - не первая страна в Европе, выбравшая такой путь - "мы сами за себя". Как писала "Медуза", на этой неделе Словакия зарегистрировала "Спутник V", а Венгрия и вовсе стала первой страной ЕС, уже начавшей использовать российскую вакцину и ускорившей таким образом темп вакцинации (до этого хотя бы одну дозу вакцины получили 3,2% населения, а к 26 февраля это количество достигло 5,8%).

Дальше других пошла Сербия - как пишет Rus.lsm.lv, это единственная страна в Европе, где граждане могут свободно "на свой вкус" выбрать вакцину из всех имеющихся. В стране одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайская Sinopharm и российская "Спутник V". Такой "неполитизированный подход" к выбору портфеля вакцин, право населения выбирать вакцину и создание эффективной цифровой платформы привели к тому, что сербская кампания по вакцинации идет примерно в три раза быстрее, чем в среднем по ЕС (21,1 прививки на 100 человек против 7,6 соответственно). 

Отметим, что на уровне ЕС пока одобрены только три вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna. Ни Sinopharm, ни вакцина "Спутник V" еще не одобрены Европейской медицинской ассоциацией (ЕМА), которая координирует вакцинацию на территории Евросоюза.

Готова ли Латвия повторить решения Чехии, Словакии, Венгрии или Сербии? С этим вопросом мы обратились в Государственное агентство лекарств. Его ответ тоже обсудим. До встречи! 

Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич, помощь за кадром - Анна Лейтланд-Григорьева. В таком составе ждем вас каждую среду в 18:00 на портале RUS TVNET и на нашей страничке в Facebook.

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