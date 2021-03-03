Кто вам платит? ⟩ Год с Covid-19. Все самое страшное еще впереди? Дискуссия в прямом эфире

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Сегодняшние гости: Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы;

руководитель Даугавпилсской региональной больницы; Наталья Михайлова, руководитель центра социального ухода семейного типа Gobas Apartamenti в Болдерае.

Год с Covid-19. Главное

Год назад, 2 марта 2020 года, в Латвии был зарегистрирован первый случай Covid-19.

С тех пор в стране заболевание подтверждено у 87 103 человек, что составляет 4,5% населения страны. 1

С подтвержденным коронавирусом за это время умерли 1638 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных. Больше всего случаев Covid-19 было выявлено в Риге - 30 629, за столицей следует Даугавпилс с 7286 случаями за год.

Для возвращения к нормальной жизни Латвия поставила цель - вакцинировать 70% населения. К началу осени. Однако допущенные ошибки при покупке вакцин существенно отдаляют страну от этой цели, поэтому пока единственное решение - ограничения, которые Латвия то вводит, то смягчает, но снова грозится ввести. Как сейчас.

Что за третья волна?

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс охарактеризовал текущую эпидемиологическую ситуацию как стабильную. На вторник, 2 марта, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составил 493,1 случая на 100 000 населения. Общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 уменьшилось до 787 (на 1 марта).

Однако всех тревожит наступление британского штамма. Его особенность в заразности - по оценке экспертов, это на 70% более заразный тип вируса. За прошлую неделю в 9,34% проверенных проб на Covid-19 был выявлен британский штамм.

То есть это и есть тот сигнал о приближении третьей волны, о котором говорит правительство, опираясь на эпидемиологов. 1

Тенденции показывают, что именно сейчас необходимо действовать превентивно и принимать более строгие ограничения.

Что грозит?

Опыт других стран показывает, что с отменой ограничений начинается третья волна Covid-19, которая имеет разрушительные последствия:

Если ситуация будет развиваться по эстонскому сценарию , в начале апреля в больницах Латвии может оказаться более 1700 пациентов с Covid-19.

, в начале апреля в больницах Латвии может оказаться более 1700 пациентов с Covid-19. В свою очередь, при моделировании прогноза, основанного на развитии ситуации в Великобритании, где после смягчения ограничений произошел резкий рост заболеваемости, в среднем ожидается 2017 госпитализированных пациентов с Covid-19 к концу апреля.

В настоящее время невозможно точно сказать, как будут развиваться события и насколько плохой будет эпидемиологическая ситуация, однако, учитывая вышеупомянутые тенденции и опыт других стран, необходимо учитывать наихудшие сценарии, считают в правительстве.

По мнению эпидемиологов, во избежание третьей волны Covid-19 необходимо усилить требования по организации удаленной работы. Также рекомендации эпидемиологов предусматривают введение мер по сокращению контактов и передвижения в нерабочее время и эффективный контроль за соблюдением установленных ограничений. Должны предоставляться только жизненно важные услуги.

Спасение - в вакцинации. Но вакцин нет