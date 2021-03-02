Вт, 2.03.2021
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Михаил Горбачев

"Все устали от этого вируса": режиссер фильма "Текст" о фильме про Covid-19

Клим Шипенко ФОТО: скриншот видео с YouTube

Режиссер нашумевшего фильма "Текст" и картины "Холоп" Клим Шипенко стал гостем программы писателя и литературного критика Дмитрия Быкова "ЖЗЛ". Он объяснил публицисту, почему не хочет снимать кино о коронавирусе. 

Дмитрий Быков поинтересовался у Шипенко о возможности снять утопию про вирус. Режиссер ответил, что ему очень понравился фильм Карла Сордерберга "Заражение".

"Он 10 лет назад снял про сегодня день. И я даже не знаю, что еще добавить. Мне кажется, что все устали от этого вируса. Снимать еще раз про вирус, когда он закончится", - отметил Шипенко. 

Быков стал рассуждать, что можно было бы в этом фильме отметить трансформацию в обществе. 

"Добавить, что переболевшие становятся другими людьми... У них здорово прибавляется способностей. Не паранормальных, интеллектуальных, эмпатических... Они начинают лучше понимать других и ориентироваться мире без запахов", - сказал Дмитрий Львович. 

По мнению Быкова, российские пожилые люди меньше восприимчивы к вирусу, чем американские. 

На предложение Быкова снять картину про Алексея Навального, Клим Шипенко напомнил, что он жанровый и зрительский режиссер. Кроме того, чтобы сделать объективное кино но нужна дистанция. 

"Когда пройдет время... Возможно его история будет экранизирована", - заметил кинорежиссер. 

Видео: Клим Шипенко в программе "ЖЗЛ"

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