Вт, 2.03.2021
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Михаил Горбачев

Ноль промилле. Депутат предложил установить новую границу опьянения для водителей

Иллюстративное фото ФОТО: LETA

Депутат Сейма Каспар Гиргенс предлагает снизить допустимое количество алкоголя для водителей до нуля промилле.

Соответствующее предложение он подал в комиссию Сейма по народному хозяйству.

Сейчас водитель не подлежит административному наказанию, если концентрация алкоголя в его крови не превышает 0,5 промилле. По мнению депутата, с учетом того, что количество нетрезвых водителей остается достаточно высоким, новая норма станет важным шагом в повышении безопасности дорожного движения и спасении жизней.

Депутат призвал парламент продемонстрировать решительность и последовать примеру стран, где нельзя водить машину в нетрезвом виде, даже с самой низкой концентрацией алкоголя.

Норма о нулевой промилле для водителей уже действует в нескольких странах Европейского союза, например, в Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

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