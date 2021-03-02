Ноль промилле. Депутат предложил установить новую границу опьянения для водителей

Сейчас водитель не подлежит административному наказанию, если концентрация алкоголя в его крови не превышает 0,5 промилле. По мнению депутата, с учетом того, что количество нетрезвых водителей остается достаточно высоким, новая норма станет важным шагом в повышении безопасности дорожного движения и спасении жизней.