Ноль промилле. Депутат предложил установить новую границу опьянения для водителей
Депутат Сейма Каспар Гиргенс предлагает снизить допустимое количество алкоголя для водителей до нуля промилле.
Депутат Сейма Каспар Гиргенс предлагает снизить допустимое количество алкоголя для водителей до нуля промилле.
Соответствующее предложение он подал в комиссию Сейма по народному хозяйству.
Сейчас водитель не подлежит административному наказанию, если концентрация алкоголя в его крови не превышает 0,5 промилле. По мнению депутата, с учетом того, что количество нетрезвых водителей остается достаточно высоким, новая норма станет важным шагом в повышении безопасности дорожного движения и спасении жизней.
Депутат призвал парламент продемонстрировать решительность и последовать примеру стран, где нельзя водить машину в нетрезвом виде, даже с самой низкой концентрацией алкоголя.
Норма о нулевой промилле для водителей уже действует в нескольких странах Европейского союза, например, в Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.