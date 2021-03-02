Латвийский баскетболист Дайрис Бертанс расторг контракт с БК "Химки".

БК "Химки" проводят крайне неудачный сезон. Команда в 25 матчах Евролиги потерпела 23 поражения и занимает последнее место в турнирной таблице.

В чемпионате Единой Лиги ВТБ "Химки" одержали семь побед, потерпели восемь поражений и в настоящий момент занимают восьмую строчку.

31-летний Бертанс выступал за "Химки" на протяжении двух сезонов. В текущем сезоне Евролиги баскетболист провёл 20 матчей, набирая в среднем 5,3 очка за игру. В Единой Лиге ВТБ на счету латвийского игрока 12 матчей и 6,9 очков.

Напомним, что в БК "Химки" третий сезон выступает другой латвийский баскетболист - Янис Тимма. Пока нет новостей о том, останется ли он в клубе. В российских СМИ неоднократно упоминалось, что баскетболист покинет команду, но официальной информации пока не последовало.

БК "Химки" находятся в непростой финансовой ситуации, что стало одним из факторов, почему Бертанс и Тимма смогли приехать в расположение сборной Латвии на матчи отборочного турнира на Евробаскет.

Ранее сообщалось, что игроки БК "Химки" не получают зарплату на протяжении двух месяцев. Агент Бертанса Артур Калнитис в своём Twitter сообщил, что его клиент расторг контракт с клубом в одностороннем порядке в связи с проблемами в выплатах заработной платы.