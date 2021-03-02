В Екабпилсской больнице очередь на прививки от Covid-19 занята до конца марта
Очередь на вакцинацию от Covid-19 в Екабпилсской больнице занята до конца марта, сообщил во вторник журналистам член правления больницы Ренар Путниньш.
Очередь на вакцинацию от Covid-19 в Екабпилсской больнице занята до конца марта, сообщил во вторник журналистам член правления больницы Ренар Путниньш.
На данный момент в учреждении привито около 300 человек - персонал больницы, семейные врачи и пожилые люди.
- сказал Путниньш, добавив, что больница дважды запрашивала вакцины.
Напомним, за прошедшие сутки первой вакциной от Covid-19 привито 1338 человек, второй - 226. В целом в понедельник вакцины получили 1564 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
С начала вакцинации в декабре прошлого года привито 46 758 человек, в том числе 17 243 человека вакцинацию завершили.
Исходя из численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которое составляло 1,894 млн человек, первую прививку получили 2,47% населения, обе - 0,9%.