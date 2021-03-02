В Екабпилсской больнице очередь на прививки от Covid-19 занята до конца марта

На данный момент в учреждении привито около 300 человек - персонал больницы, семейные врачи и пожилые люди.

"В настоящее время мы сталкиваемся с нехваткой вакцин. Мы создаем очередь, у нас уже есть очередь практически до конца марта",

- сказал Путниньш, добавив, что больница дважды запрашивала вакцины.

Напомним, за прошедшие сутки первой вакциной от Covid-19 привито 1338 человек, второй - 226. В целом в понедельник вакцины получили 1564 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

С начала вакцинации в декабре прошлого года привито 46 758 человек, в том числе 17 243 человека вакцинацию завершили.