Вт, 2.03.2021
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Милош Земан, президент Чехии

В Екабпилсской больнице очередь на прививки от Covid-19 занята до конца марта

Иллюстративное фото ФОТО: Rido, Shutterstock.

Очередь на вакцинацию от Covid-19 в Екабпилсской больнице занята до конца марта, сообщил во вторник журналистам член правления больницы Ренар Путниньш.

На данный момент в учреждении привито около 300 человек - персонал больницы, семейные врачи и пожилые люди.

"В настоящее время мы сталкиваемся с нехваткой вакцин. Мы создаем очередь, у нас уже есть очередь практически до конца марта",

- сказал Путниньш, добавив, что больница дважды запрашивала вакцины.

Напомним, за прошедшие сутки первой вакциной от Covid-19 привито 1338 человек, второй - 226. В целом в понедельник вакцины получили 1564 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

С начала вакцинации в декабре прошлого года привито 46 758 человек, в том числе 17 243 человека вакцинацию завершили.

Исходя из численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которое составляло 1,894 млн человек, первую прививку получили 2,47% населения, обе - 0,9%.

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