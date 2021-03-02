Видео ⟩ Семья завела сторожевого петуха. Теперь он не подпускает к дому курьеров
Жительница Северной Каролины (США) Эшли Тейлор и ее супруг завели сторожевого петуха по кличке Фред. Он не любит, когда кто-то подходит к его дому.
Жительница Северной Каролины (США) Эшли Тейлор и ее супруг завели сторожевого петуха по кличке Фред. Он не любит, когда кто-то подходит к его дому.
16 февраля семья опубликовала видео, на котором доставщик с поднятыми руками аккуратно подходит к двери дома, где они живут. После того, как мужчина положил посылку у двери, он крикнул "Не круто!" и убежал от дома прочь. Петух сразу же начал гнаться за ним.
"Человек из UPS встретил сегодня петуха-охранника Фреда. Фред родился сердитым, но это всего лишь первый раз, когда мы засняли такое на камеру. Если кто-нибудь знает этого сотрудника, передайте ему мои извинения", - подписал видео Тейлор в Facebook.
Спустя несколько дней было опубликовано еще одно видео. На нем животное также попыталось прогнать "незваного гостя" - почтальона. Фред запрыгнул на капот его машины после того, как водитель посигналил.