Вт, 2.03.2021
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Превентативные ограничения и новые стратегии действия в связи с Covid-19: что предлагает правительство?

  • Кариньш: "Семь раз отмерим" изменения ограничений и выберем верный путь
  • Минздрав предлагает готовиться к введению превентивных ограничений
  • Из-за медленной вакцинации удаленная учеба в школах продлится до конца года
  • Вакцинация людей с хроническими заболеваниями может начаться в конце марта
Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня на совместном заседании правительство и совет по кризисному управлению обсудили эпидемиологическую ситуацию в Латвии. После заседания состоялась пресс-конференция, на которой правительство сообщило о принятых решениях. RUS TVNET предлагает прямую трансляцию пресс-конференции.

В пресс-конференции приняли участие:

  • премьер-министр Кришьянис Кариньш
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс
  • эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков

Видео: Пресс-конференция

Заседание началось в 10.00.

Планировалось заслушать подготовленную Минздравом информацию о текущей ситуации с эпидемиологической безопасностью, о возможностях и загруженности системы здравоохранения, тестировании, ситуации в практиках семейных врачей и вакцинации, а также доклад Минэкономики о текущей ситуации в народном хозяйстве.

Кариньш: прежде чем менять ограничения, мы "семь раз отмерим" и выберем правильный путь

"Мы семь раз отмерим при пересмотре ограничений и выберем правильный путь", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

Подводя итоги заседания, премьер-министр сообщил, что заболеваемость Covid-19 по-прежнему высока, в больницах кризисная ситуация, более того, новый, гораздо более опасный штамм Covid-19 распространился по всем регионам  Латвии.

"Все это усложняет работу правительства. Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов.

Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения", -  признал Кариньш.

Он сообщил, что группе по оперативному управлению, в  которую входят представители министерств и эксперты, поручено к следующей неделе разработать два варианта пересмотра ограничений.

Кариньш добавил, что до сих пор эксперты не смогли договориться о наиболее правильной модели действий. Опыт других стран показывает, что с отменой ограничений начинается третья волна Covid-19, которая имеет разрушительные последствия.

"Условия в нашей стране другие. Однако дальнейшими действиями мы должны объединить не только правительство, но и большинство общества", - подчеркнул Кариньш.

Минздрав предлагает готовиться к введению превентивных ограничений

При оценке сценариев изменения заболеваемости Covid-19, в том числе в контексте прогнозируемой третьей волны, нужно готовиться к введению превентивных ограничений, заявила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпкане.

Текущая эпидемиологическая ситуация и опыт других стран, где быстро распространяется новый, на 70% более заразный тип вируса, являются серьезным сигналом к тому, чтобы не ослаблять существующие меры безопасности в Латвии. Напротив, тенденции показывают, что необходимо действовать превентивно и принимать более строгие ограничения.

Однако конкретные действия и ограничения будут обсуждаться специалистами всех министерств с привлечением служб и ученых, с тем чтобы правительство могло принять окончательное решение.

На заседании правительства во вторник, 2 марта, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков говорил о необходимости ужесточения требования удаленной работы.

Ограничения на скопление людей также являются одной из самых эффективных мер безопасности.

Строгий контроль существующих требований в обществе и на рабочем месте также является важным аспектом.

Последние данные показывают, что в Латвии постепенно увеличивается доля новых штаммов вируса - в настоящее время на них приходится около 8% всех случаев, и зарегистрировано более десяти локальных вспышек, в том числе в дошкольных учреждениях.

По мнению Минздрава, ожидается, что в Латвии, как и в других странах ЕС, может произойти быстрый рост заболеваемости. Ранее было заявлено, что критическим порогом для более строгих мер будет тот момент, когда на новый штамм вируса будет приходиться 5% всех случаев, напомнили в министерстве.

В настоящее время невозможно точно сказать, как будут развиваться события и насколько плохой будет эпидемиологическая ситуация, однако, учитывая вышеупомянутые тенденции и опыт других стран, необходимо учитывать наихудшие сценарии.

Кроме того, нужно учитывать, что стартовая позиция в Латвии в настоящее время плохая - заболеваемость уже и так высока, и ее снижение остановилось, поэтому дальнейший рост приведет к гораздо большим потерям, чем при росте заболеваемости с низких показателей. Следовательно, в Латвии потребуются более серьезные меры безопасности.

Поэтому, с точки зрения специалистов здравоохранения в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений - наоборот, нужно действовать с опережением, не допуская резкого роста заболеваемости.

Смягчение приведет к дополнительным рискам, новым вспышкам и быстрому увеличению числа пациентов в больницах.

Это, в свою очередь будет причиной для повторного введения жестких ограничений, что нанесет как экономический, так и социальный ущерб. В то же время следует учитывать, что высокая заболеваемость Covid-19 по-прежнему ограничивает другие медицинские услуги, и это будет иметь долгосрочные последствия.

Шуплинска: из-за медленной вакцинации удаленная учеба в школах продлится до конца года

Из-за медленного темпа вакцинации в стране удаленная учеба в школах будет продолжаться до конца учебного года, заявила во вторник, 2 марта, на заседании правительства министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она указала, что не надеется на массовую вакцинацию учителей до 5 апреля, наоборот - из-за медленной вакцинации привита будет лишь малая часть учителей, и этого недостаточно, чтобы открыть очные занятия в других группах классов.

Шуплинска подчеркнула, что для того, чтобы снять стресс с детей, родителей и учителей, решением может быть формальное и неформальное образование для групп из 20 человек на открытом воздухе.

"Для детей один этот месяц может иметь решающее значение. Почему мы смотрим только на пример Эстонии? У нас есть данные по Европе!

Но и эстонцы осознают, что проблемы детей и молодых людей в будущем будут решаться годами. Тут речь не об отраслевом лобби, а о моменте передышки для родителей, учителей и детей", - сказала министр. 

Для дальнейшей работы по принципу "безопасной школы" необходимо сформировать отдельную группу ученых и экспертов для более точного определения показателей заболеваемости Covid-19.

По словам министра образования, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 ниже 220 на 100 000 жителей не работает в самоуправлениях с малой численностью населения, а только в крупных самоуправлениях и на национальном уровне. Она сказала, что на прошлой неделе несколько самоуправлений не соответствовали принципу "безопасной школы", потому что небольшое количество случаев коронавируса в маленьком крае сильно влияет на общую картину. Например, в Буртниекском крае всего один случай заболевания привел к тому, что двухнедельный уровень заболеваемости быстро изменился, и самоуправление больше не вписывалось в принцип "безопасной школы".

Вакцинация людей с хроническими заболеваниями от Covid-19 может начаться в конце марта

Вакцинация жителей Латвии с хроническими заболеваниями от Covid-19 может начаться на неделе с 22 марта, сообщила руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

На сегодняшний день в процесс вакцинации вовлечено 371 учреждение. Принимая во внимание новые поставки вакцин, по словам Юхневичи, на следующей неделе темпы вакцинации будут выше.

Сейчас в Латвии продолжается вакцинация медиков, работников и клиентов центров социального ухода, а также пожилых людей. Параллельно этому идет вакцинация людей с серьезными медицинскими показаниями.

Вакцинация людей с хроническими заболеваниями может начаться на неделе с 22 марта, а вакцинация педагогов - с 5 апреля.

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