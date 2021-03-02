Евросоюз и США ввели санкции из-за преследования Навального

США также объявили о введении санкций из-за преследования Навального. Официальный санкционный список еще не опубликован. Известно, что в него попали семеро российских чиновников и несколько юридических лиц.

Напомним, Алексей Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки отравления боевым нервно-паралитическим веществом, и был арестован в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу Yves Rocher на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный. Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели.