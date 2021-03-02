ВИДЕО ⟩ Ибрагимович обратился к Хабибу с мотивационной речью перед последним боем

"Если ты чувствуешь себя молодым - ты молод. Если ты упорно работаешь - ты упорно работаешь. Если ты знаешь, что ты лучше, чем остальные - ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое о тебе и как-то задеть тебя, всегда одно и то же дерьмо", - сказал Ибрагимович.