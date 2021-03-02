ВИДЕО ⟩ Ибрагимович обратился к Хабибу с мотивационной речью перед последним боем
Футболист "Милана" Златан Ибрагимович записал аудиосообщение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его боем с американцем Джастином Гэтжи.
Футболист "Милана" Златан Ибрагимович записал аудиосообщение к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед его боем с американцем Джастином Гэтжи.
Видео, на котором Нурмагомедов слушает обращение от шведского футболиста, было опубликовано на странице блогера Евгения Савина в Instagram.
"Если ты чувствуешь себя молодым - ты молод. Если ты упорно работаешь - ты упорно работаешь. Если ты знаешь, что ты лучше, чем остальные - ты лучше, чем остальные. Тогда ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое о тебе и как-то задеть тебя, всегда одно и то же дерьмо", - сказал Ибрагимович.
В описании под видео Евгений Савин написал, что полная версия и разговор с лучшим спортсменом мира о футболе появятся завтра на канале "Красава".
Напомним, Нурмагомедов и Гэтжи сошлись в октагоне в октябре 2020 года в рамках турнира UFC 254. Бой был остановлен во втором раунде после успешного удушающего приёма в исполнении Хабиба. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.