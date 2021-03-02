Вт, 2.03.2021
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генеральный директор СГД Иева Яунземе

Кариньш: будут разработаны по меньшей мере две стратегии действий в связи с Covid-19

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Группа оперативного управления до следующей недели должна разработать по меньшей мере два варианта действий в связи с кризисом Covid-19, предусматривающие ужесточение или смягчение ограничений, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению.

Министр обороны Артис Пабрикс, министр юстиции Янис Борданс и министр сообщения Талис Линкайтс на заседании выразили недовольство организацией работы группы оперативного управления.

В свою очередь Кариньш подчеркнул сложность принятия решений во время кризиса, когда ситуация постоянно меняется и появляются новые штаммы вируса, а информации недостаточно.

В итоге министры поддержали предложение Кариньша поручить группе оперативного управления до следующей недели разработать по меньшей мере два варианта действий в связи с кризисом Covid-19. Первый вариант должен предусматривать введение более обширных ограничений в соответствии с предложениями Министерства здравоохранения, второй - смягчение ограничений в соответствии с предложениями других министерств.

Эти варианты должны включать также прогноз изменения уровня заболеваемости и смертности при внедрении каждого из них.

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