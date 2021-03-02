Кариньш: будут разработаны по меньшей мере две стратегии действий в связи с Covid-19

В свою очередь Кариньш подчеркнул сложность принятия решений во время кризиса, когда ситуация постоянно меняется и появляются новые штаммы вируса, а информации недостаточно.

В итоге министры поддержали предложение Кариньша поручить группе оперативного управления до следующей недели разработать по меньшей мере два варианта действий в связи с кризисом Covid-19. Первый вариант должен предусматривать введение более обширных ограничений в соответствии с предложениями Министерства здравоохранения, второй - смягчение ограничений в соответствии с предложениями других министерств.