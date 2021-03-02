Оздоровительный центр Риги грубо нарушал ограничения: возбуждено 47 административных дел
В феврале в одном из оздоровительных центров Риги было возбуждено 47 дел об административных правонарушениях, сообщила Госполиция.
В феврале в одном из оздоровительных центров Риги было возбуждено 47 дел об административных правонарушениях, сообщила Госполиция.
27 февраля сотрудники рижского полицейского участка района Браса проверили оздоровительный центр. При первой проверке адреса выяснилось, что центр работает, предлагая посетителям услуги водной релаксации, хотя такие услуги не разрешены. Полиция, обнаружив нарушения, устно предупредила как администратора, так и посетителей.
В тот же день сотрудники правоохранительных органов во второй раз пришли по этому адресу, чтобы еще раз проверить, продолжает ли центр предоставлять свои услуги.
Учитывая, что центр явно игнорировал установленные государством ограничения, 27 февраля было возбуждено десять дел об административных правонарушениях за несоблюдение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.
Государственная полиция регулярно проверяла заведение в течение февраля, давая профилактические инструкции и выписывая предупреждения, но
Всего за месяц полиция возбудила 47 дел об административных правонарушениях по конкретному адресу за несоблюдение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.
Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября 2020 года по 6 апреля 2021-го объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.
Нарушение ограничений, введенных во время режима чрезвычайной ситуации, может повлечь за собой штраф от десяти до 2000 евро для физического лица и от 140 до 5000 евро для юридического лица.