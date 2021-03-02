Оздоровительный центр Риги грубо нарушал ограничения: возбуждено 47 административных дел

27 февраля сотрудники рижского полицейского участка района Браса проверили оздоровительный центр. При первой проверке адреса выяснилось, что центр работает, предлагая посетителям услуги водной релаксации, хотя такие услуги не разрешены. Полиция, обнаружив нарушения, устно предупредила как администратора, так и посетителей.

В тот же день сотрудники правоохранительных органов во второй раз пришли по этому адресу, чтобы еще раз проверить, продолжает ли центр предоставлять свои услуги.

Полиция установила, что оздоровительный центр продолжал работать даже после предупреждения.

Учитывая, что центр явно игнорировал установленные государством ограничения, 27 февраля было возбуждено десять дел об административных правонарушениях за несоблюдение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.

Администратор заведения, который уже получал неоднократные предупреждения о деятельности заведения был оштрафован на 2000 евро.

Государственная полиция регулярно проверяла заведение в течение февраля, давая профилактические инструкции и выписывая предупреждения, но

в течение месяца учреждение продолжало открыто игнорировать ограничения и оказывать услуги.

Всего за месяц полиция возбудила 47 дел об административных правонарушениях по конкретному адресу за несоблюдение ограничений, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.

Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября 2020 года по 6 апреля 2021-го объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.