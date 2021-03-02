В Латвии нет сообщений о побочных эффектах при вакцинации пожилых людей вакциной AstraZeneca

Она напомнила, что в вакцинации от Covid-19 принимают участие более 500 семейных врачей. На прошлой неделе семейные врачи начали проводить вакцинацию пенсионеров, и еще ни один врач не предоставил информации о серьезных побочных эффектах вакцины Astra Zeneca при введении пожилым людям.

В то же время Вейде выразила сожаление тем, что семейные врачи получили меньше вакцин, чем было обещано.

Также она указала на проблемы в работе системы электронного здравоохранения, которая используется для регистрации факта вакцинации, добавив, что все это мешает семейным врачам выполнять свою задачу.