Вт, 2.03.2021
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Милош Земан, президент Чехии

В Латвии нет сообщений о побочных эффектах при вакцинации пожилых людей вакциной AstraZeneca

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

От семейных врачей не поступало сообщений о серьезных побочных эффектах при вакцинации пожилых людей вакциной Astra Zeneca, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению.

Она напомнила, что в вакцинации от Covid-19 принимают участие более 500 семейных врачей. На прошлой неделе семейные врачи начали проводить вакцинацию пенсионеров, и еще ни один врач не предоставил информации о серьезных побочных эффектах вакцины Astra Zeneca при введении пожилым людям.

В то же время Вейде выразила сожаление тем, что семейные врачи получили меньше вакцин, чем было обещано.

Также она указала на проблемы в работе системы электронного здравоохранения, которая используется для регистрации факта вакцинации, добавив, что все это мешает семейным врачам выполнять свою задачу.

В свою очередь представители бюро вакцинации на заседании сообщили, что единая информационная система вакцинации начнет полноценную работу в середине апреля.

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