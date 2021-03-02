"Интерны ведут тяжелейших пациентов": в Беларуси врачи уходят из центра детской онкологии и гематологии

"Я - Алексиевич Виктор Константинович, 1972 года рождения, специальность "Математика и физика", окончил Витебский педагогический, с 1995 года на службе в органах безопасности. Специализация - противодействие терроризму, торговле оружием, хорошо в этом вопросе разбираюсь [ … ], - говорит спецслужбист при знакомстве с коллективом. - Потом я находился на кадровой работе, в Минске с 2019 года, заместитель начальника управления кадров […].

Уволился в январе 2020, было предложение позаниматься профсоюзной работой. Год я прозанимался профсоюзной работой - это важная составляющая нашей общественной жизни, в принципе, в профсоюзе сильно не обижали, и зарплаты хватало, ну а в определенное время пришла информация, что будут создаваться должности в организациях здравоохранения. Интереса большого поначалу не было: ну создаются и создаются, у меня там должность хорошая, сам себе начальник. […]

Должностная инструкция еще готовится. Я так понимаю, там будут вопросы безопасности: внутренней угрозы в коллективе и внешние угрозы.

При всем плюрализме мнений вокруг центра есть необязательно хорошая активность, нужно в этом разобраться. Поэтому уважаемые, чтобы вы понимали, будем знакомиться".

В обоснование своей компетентности Виктор Алексиевич сказал, что "читал книжку про центр".

Вот такая сейчас ситуация в центре.

"Люди уходили и раньше. Но последние увольнения онкологов из центра, включая директора Наталью Коноплю, привели к тому что на тех, кто остался, легла чрезмерная нагрузка", - говорят работающие в центре люди"

"В отделении врач ведет как минимум в полтора раза больше пациентов, чем положено на ставку. Люди всегда усталые. В консультативно-поликлиническом отделении при норме на ставку 13 человек, средний прием обычно - 18-20 человек.

Пришла новая партия интернов - это зеленая молодежь, которую нужно доучивать. Они уже в шоке. Еще не обучены, а на них уже легла нагрузка не по возможностям, интерны ведут в отделениях тяжелейших пациентов, практически в каждом отделении осталось по два опытных медика, которые не могут разорваться".

Получается ли у нового директора, Анжелики Солнцевой, справиться с кризисом?

"Новый директор ожидаемо оказался слаб в организации работы детской онкологии, поэтому стремится проявить себя в формализации. Вплоть до рейдов на склад с контролем буквально каждого ведра для мусора", - говорят работники центра.

Медики сетуют, что вместе с увеличением нагрузки и формализмов, зарплаты стали ниже - в среднем на 200 рублей (63,5 евро) за прошлый месяц. Те, кто работал на полторы ставки, теперь не может их получить.

"Пример: врач на суточном дежурстве, после которого остается на свой рабочий день. И завтра ему снова на работу, никаких отсыпных дней. А новый директор вводит пропускной режим с контролем отработанного времени - это плевок в работников, которым и так не сладко, дежурства в детской онкологии и так оплачиваются хуже, чем во взрослой.