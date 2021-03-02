Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш

США опубликовали санкционный список российских чиновников по делу Навального

Алексей Навальный ФОТО: Babuskinsky District Court Press Service via AP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Евросоюз и США ввели санкции за преследование Алексея Навального. Кто попал в списки и о каких мерах идет речь?
  • Суд в Минске приговорил журналистку портала tut.by Катерину Борисевич к к 6 месяцам тюрьмы.
  • Следственный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором Светлана Тихановская якобы обсуждает захват правительственных зданий в Гомеле. Представители Тихановской это опровергают.

Минфин США опубликовал санкционный список российских должностных лиц по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Под новые санкции попали:

  • глава ФСИН Александр Калашников,
  • глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин,
  • генеральный прокурор Игорь Краснов,
  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов,
  • первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Активы указанных в санкционном списке лиц будут заморожены, гражданам США запрещено вести с ними дела.

Санкции также введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В Кремле ранее заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия непременно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 02.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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