США опубликовали санкционный список российских чиновников по делу Навального

В Кремле ранее заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия непременно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.