США опубликовали санкционный список российских чиновников по делу Навального
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Минфин США опубликовал санкционный список российских должностных лиц по делу российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Под новые санкции попали:
Активы указанных в санкционном списке лиц будут заморожены, гражданам США запрещено вести с ними дела.
Санкции также введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
В Кремле ранее заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия непременно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 02.03.2021
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