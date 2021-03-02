"Призываем коллег не играть с огнем": МИД России прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А.Навального некими "боевыми химикатами".

Все это - лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены.

Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - сказано в заявлении на сайте МИД.

МИД заявил, что подобные действия США еще больше "выхолащивают двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания".

"Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. Если США не готовы к равноправному диалогу на разумной основе, это их выбор. Независимо от американских "санкционных пристрасти" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии.

Призываем коллег не играть с огнем", - приводит текст заявления "Медуза".

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального. Российским чиновникам запретили въезд в ЕС, также их активы на территории Евросоюза заморожены. Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.