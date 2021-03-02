В Эстонии ввели новые ограничения из-за Covid-19

Сдающим выпускные и государственные экзамены учащимся с 15 марта частично разрешается контактное обучение. Соответствующее распоряжение правительство планирует принять в среду. Новые ограничения сначала будут действовать до 28 марта.

"Сегодня мы в ситуации, когда без дополнительных ограничений невозможно снизить заражаемость коронавирусом, - заявила премьер-министр Кая Каллас. - При принятии решения о дополнительных ограничениях мы учли, что заражаемность особенно высока в социально активных возрастных группах - среди людей трудоспособного возраста и молодежи. Доступность медпомощи в Эстонии уже снизилась, а загруженность больниц приближается к критическому рубежу. Наша цель в нынешней ситуации - обеспечить непрерывность действия системы здравоохранения Эстонии. Каждый обязан соблюдать ограничения, но мы видим, что нам также необходимо усилить и надзор. Ограничения наносят большой во всех смыслах вред обществу, поэтому мы все должны немедленно свести наши контакты к минимуму".

В заведениях общественного питания и торговых предприятиях с субботы будет действовать 25-процентный лимит заполняемости. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будничные дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18 часов, торговля едой на вынос останется разрешенной.

Могут оставаться открытыми продовольственные магазины и магазины ассортимента повседневного спроса, такие как аптеки и магазины оптики, а также так называемая торговля драйв-ин. 7

Для торговых площадок - таких как рынки, будет установлено требование соблюдения дистанции между клиентами.

Спортивные соревнования и мероприятия разрешены только профессиональным спортсменам, а людям с особыми потребностями разрешены физкультурные мероприятия .

С 15 марта учащимся, сдающим в текущем учебном году выпускные экзамены основной школы и государственные экзамены, разрешено контактное обучение два дня в неделю. Школы должны в соответствии с инструкциями Министерства образования и науки предпринять необходимые меры для предотвращения распространения вируса.

В дополнение к ограничениям, правительство рекомендует всем свести контакты к минимуму, а если встреча абсолютно необходима, в группе должно быть не больше шести человек. Правительство рекомендует работодателям и работникам по возможности работать удаленно.