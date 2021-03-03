The Insider сообщил, что Навального отправили в колонию, поставляющую ФСИН мужские трусы

Исправительная колония №2 в Покрове Владимирской области, в которую был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", поставляет Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) мужское нижнее белье, выяснил The Insider. В 2018 году колония получила контракт от Управления ФСИН по Владимирской области на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон, сообщило издание во вторник, 2 марта.

По его данным, сумма контракта на поставку 4 тысяч трусов и кальсон по цене 81 рублей и 1,6 тысячи мужских сорочек по 311 рублей составила 821 тысячу рублей. Приобрести произведенные в колониях Владимирской области вещи можно не только по госконтракту. На сайте регионального УФСИН можно найти каталог с сувенирами, обувью и одеждой, которые производятся местными заключенными.

В конце февраля стало известно, что Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове. "У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд", - заявил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Тем самым он подтвердил информацию, ранее опубликованную ярославским новостным порталом "Ярновости" и ТАСС со ссылкой на источники. Официально ФСИН до сих пор не сообщила, где находится оппозиционер.

Дело Алексея Навального

Трусы Навального стали одним из мемов, связанных с его отравлением в августе 2020 года. Во время реабилитации в Германии оппозиционер выяснил в ходе телефонного разговора с одним из своих отравителей, что боевое вещество "Новичок" было нанесено на его трусы в томском отеле.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Санкции ЕС и США за преследование Навального

2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального. Под санкциями ЕС оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.