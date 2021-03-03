В Иманте невинная BMW стала жертвой хулиганов

Местная жительница передаче Degpunktā отметила, что разрисована только одна, конкретная машина, в свою очередь другой мужчина утверждает, что в шесть часов утра шел на работу и тогда машина еще стояла чистой. По его мнению, "работа" была сделана когда-то днем.

Хоть ситуация и сложилась необычная, местный житель говорит, что обычно вблизи его дома ничего не происходит, никто стекла не бьет и машины находятся в относительной безопасности.

ФОТО: Скриншот видео

Хозяева машины перед камерой комментарии давать не пожелали, однако за кадром рассказали, что врагов у них нет. Причиной инцидента не может быть и неправильная парковка машины, так как BMW была припаркована там, где стоянка разрешена и машина никому не мешала.

ФОТО: Скриншот видео