Ср, 3.03.2021
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Профессор: новый и более заразный штамм Covid-19 распространяется с огромной скоростью

Гирт Бригис ФОТО: Zane Bitere/LETA

Новый более заразный штамм Covid-19, который все чаще констатируется в Латвии, может распространяться с огромной скоростью, предупредил в передаче "Сегодняшний вопрос" Латвийского телевидения руководитель кафедры общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиня (RSU) профессор Гирт Бригис.

Он отмечает, что в борьбе с ним очень важны равенство общества и единогласие правительства.

Бригис предупредил, что новый вид Covid-19 на 50-60% заразнее, чем известный ранее вирус. Это означает, что вырастает риск заражения и соответственно заболеваемости и смерти.

"Нам очень, очень серьезно необходимо оценить эту ситуацию, эти угрозы", - сказал профессор.

Опубликованные исследования, рассказывающие об особенностях нового штамма вируса, свидетельствуют, что он не увеличивает тяжесть заболевания и вероятность смерти. Главная угроза в том, что из-за заразности может значительно вырасти число заболевших, указал профессор RSU.

"Новый штамм вируса распространяется с огромной скорость. Даже если прирост в пять раз, то в течение недели с 700 случаями это 18 520 случаев", - пояснил Бригис.

Как Бригис, так и парламентский секретарь Министерства здравоохранения Илмарс Дуритис побуждают действовать, наблюдая и учась на ошибках других стран.

"В странах, где была третья волна, ограничения по типу наших не работали с этим гораздо более заразным вирусом. Это означает, что у нас настало последнее время действовать проактивно и смоделировать ситуацию",

- сказал Дуритис.

В борьбе с вирусом важно равенство общества. Бригис пояснил, что человека можно вылечить только тогда, когда человек спокоен, что его лечат. В противном случае никакое лечение не помогает. Как и в этом случае - если общество против, то и прогнозы о распространении Covid-19 не могут быть хорошими.

В свою очередь вторым аспектом, по его мнению, является единогласие правительства. "Меня удивляют довольно большие разногласия среди министров. Если действительно каждый тянет в свою сторону, то это очень разрушительное отношение к тому, чего мы хотим добиться", - сказал Бригис.

"Этот вариант вируса можно было бы остановить, если бы мы соблюдали действующие ограничения", - в интервью передаче "Один на один" Латвийского телевидения сказал председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и исследований, профессор Янис Кловиньш. 

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