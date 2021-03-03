На время режима ЧС на "удаленку" могут отправить всех работников, кого только можно

Премьер, ссылаясь на данные Центра профилактики и контроля заболеваний, отметил, что заражение коронавирусом часто происходит именно на рабочем месте, сообщает агентство LETA.

"В рабочих коллективах люди чувствуют себя безопасно, так как находятся в пузыре, но в то же время все забывают, что после работы люди идут домой, в магазины, и даже если сами не замечают, могут заболеть и заразить других", 15

- сказал политик.

Он указал, что удаленная работа в нынешних условиях - очень важное предварительное условие по снижению распространения заболевания, поэтому это нужно делать на всех рабочих местах, где это только возможно.

"У нас есть много рабочих мест, где люди могли бы работать удаленно. Работа из дома важнее, чем когда-либо", - отметил Кариньш, добавив, что уже сейчас рекомендуется работать удаленно.

На вопрос, возможно ли, что работать удаленно у людей могут потребовать в принудительном порядке, Кариньш выразил мнение, что это может быть одним из вариантов, который можно рассмотреть вместе с другими правилами.

Существующих ограничений недостаточно

По словам Кариньша, в учетом распространения британского штамма Covid-19 действующих в Латвии ограничений недостаточно.

Он отметил, что правительству необходимо понять, какой шаг будет наиболее целесообразным в сложившейся ситуации.

"Мы констатировали, что заболеваемость в Латвии по-прежнему высока, больницы все еще находятся в кризисе и многие медицинские услуги не предоставляются, а британская мутация Covid-19 уже распространилась по всей стране, что вызывает беспокойство", - сказал премьер.

Кариньш подчеркнул необходимость таких решений, к принятию которых был бы готов весь Кабинет министров. В свою очередь, общественность должна понимать, что и почему решает правительство. Он подчеркнул, что беспокоит именно распространение британского штамма, которое не позволяет снизить заболеваемость.

"Многие, наверное, не понимают, что снижение заболеваемости могло бы быть более быстрым без нового британского штамма, который ее увеличивает. Если снять ограничения, мы увидели бы то же самое, что произошло в Ирландии и Эстонии. Оставить так, как есть, сейчас тоже недостаточно ", 15