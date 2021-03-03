Умер регги-музыкант и друг Боба Марли, игравший с ним в одной группе

Банни Уэйлер родился 10 апреля 1947 на Ямайке, в этом году ему должно было исполниться 74 года.

Причины кончины не называются, но Jamaica Observer отмечает, что здоровье музыканта ухудшилось после второго инсульта летом 2020 года.

Настоящее имя Банни Уэйлера - Невилл Ливингстон. Он с детства дружил с легендой регги Бобом Марли, а в 1960-х друзья вместе с композитором и певцом Питером Тошем основали группу The Wailers. В следующем десятилетии, однако, Банни Уэйлер покинул коллектив, начав свою сольную карьеру. За время сольной работы Уэйлер три раза становился обладателем "Грэмми" за лучший альбом в жанре регги.