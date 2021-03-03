За сутки выявлено 919 случаев Covid-19, скончались 16 человек

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет,

два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Во вторник было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 022 человек, умерли 1656 человек.