Ср, 3.03.2021
В первые часы 1 марта уже подано 62 400 деклараций генеральный директор СГД Иева Яунземе
генеральный директор СГД Иева Яунземе

За сутки выявлено 919 случаев Covid-19, скончались 16 человек

Иллюстративное фото ФОТО: AP Photo/Evgeniy Maloletka

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 30 до 39 лет, 
  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • девять человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Во вторник было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 022 человек, умерли 1656 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,6 случая на 100 000 жителей.

НАВЕРХ
Back