За сутки выявлено 919 случаев Covid-19, скончались 16 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 919 новых случаев Covid-19, скончались 16 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет:
Во вторник было сделано 14 339 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,4%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 88 022 человек, умерли 1656 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 491,6 случая на 100 000 жителей.