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Планируете ли вы ремонт с целью получения прибыли или стремитесь превратить пустые стены в квартиру своей мечты — это грандиозная задача в любом случае. Независимо от того, большое помещение или маленькое, оно требует серьезного внимания ко всем деталям. Если во время ремонта вы будете следовать четкому плану, то вы определенно избавите себя от головной боли. Чтобы начать с правильного пути, следуйте этим советам, и вы справитесь ремонтом в кратчайшие сроки!

Знайте, чего вы хотите (и что вам нужно)

Начните с большого – даже огромного – списка всего, что вы всегда хотели в квартире. Включите забавные вещи, такие как смелые обои в прихожей или ванна-джакузи, но подумайте, от каких «желаний» вы готовы отказаться, если бюджет выйдет за рамки. Это поможет получить конкретную информацию обо всех продуктах, которые вы хотите включить, и узнать на них цены.

Если вы заранее поставите себе твердые цели, это поможет профессионалам, которых вы нанимаете, точно оценить работу и сэкономит ваше время и деньги, ведь подрядчики возьмут с вас больше за каждую корректировку в плане.

Расчет бюджета

Выясните, сколько вы действительно можете позволить себе потратить на ремонт квартиры, а затем вычтите от 10 до 15 процентов для резервного фонда. Когда вы ломаете стену, вы можете найти ржавые трубы или устаревшую электропроводку, а на их обновление уйдут деньги и время. Чтобы оценить полную стоимость проекта, необходимо подготовить подробную смету. Типичную структуру калькуляции можно сформулировать так:

демонтаж пола, сантехники и т. д.,

вывоз материалов после сноса,

работа мастеров (строители, электрик, сантехник и т. д.),

отделка помещения,

установка сантехнического оборудования, дверей и фурнитуры.

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Подружитесь со своими соседями

В многоквартирных дома часто заселены квартиры со всех четырёх сторон. Поэтому заранее обойдите весь дом и сообщите об активных часах работы. Ведь, если вы собираетесь производить серьезный шум, например дробить стены, то вы должны быть уверены, что это не будет неожиданностью для соседей. Последнее, чего вы хотите, — это задержки на полпути, потому что вас отвлекают жильцы дома ежедневными вопросами о том, когда шум закончится.

Соберите правильных профессионалов

Если вы просто делаете косметическое обновление, например заменяете кухонные шкафы и бытовую технику, но не меняете положение сантехники или не перемещаете какие-либо стены – вам, вероятно, понадобится только специалист по отделочным работам. Но если вы:

меняете планировку или перемещаете несущие стены – вам понадобится архитектор,

ставите новую электрическую проводку или заменяете трубы – вам понадобятся профессионалы в каждой сфере,

хотите, чтобы ваша квартира отвечала современный тенденциям – наймите дизайнера.

Следите за всеми документами

Даже если вы наняли руководителя проекта, вам все равно необходимо следить за всеми затратами и сроками. Храните чеки, контракты и планы в целости и сохранности, а также делайте заметки в своем календаре о сроках, которые вам необходимо выполнить, чтобы проект прошел гладко. Личный контроль гарантирует вам, что ремонт квартиры будет выполнен добросовестного, а также даст вам возможность ссылаться на официальные бумаги, если возникнут проблемы с мастерами.

ФОТО: Publicitātes foto