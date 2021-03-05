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Ремонт на кухне следует начать с планирования бюджета. Не секрет, что любой, даже косметический ремонт, несет определенные финансовые издержки. Если у вас ограниченные ресурсы, важно как можно тщательней расписать смету. В этой статье мы расскажем с чего начать ремонт, как правильно спланировать бюджет на ремонт кухни, а также полезные советы как сэкономить на ремонте.

Шаг 1 - Составьте дизайн-проект

Если вы считаете, что планирование бюджета легкое занятие, вы ошибаетесь! В смете важно учесть даже самые незначительные детали, такие как, количество розеток и размер плитки. Поэтому отнеситесь к составлению сметы на ремонт кухни серьезно.

Для начала нужно представить будущий дизайн вашей кухни. Если у вас нет точного представления в голове, то поищите готовые варианты интерьера кухни в интернете.

Далее, нужно составить масштабированный чертеж вашей кухни. Ремонт кухни, как правило, начинается с дизайн-проекта.

Совет: если с черчением у вас беда, то проще нанять дизайнера. Специалист оценит помещение, учтет ваши пожелания и предоставит несколько вариантов дизайна кухни на ваш выбор. В дальнейшем этот шаг поможет сэкономить вам деньги, так как при самостоятельном планировании, любитель может не учесть важные детали.

Итак, у вас есть чертеж и дизайн-проект вашей кухни мечты. Переходим ко второму шагу.

Шаг 2 - Составьте смету

После того как вы нарисовали проект, важно составить детальный список всех материалов и мебели, которые будут задействованы в ремонте кухни. В смете нет места абстрактным понятиям, например, краска, плитка, холодильник.

Укажите точное количество всех материалов: три банки с синей краской, четыре пачки цемента, холодильник определенной марки. Далее пройдитесь по строительным магазинам и узнайте точную стоимость каждой позиции. Впишите в вашу смету все данные и подсчитайте примерную сумму ремонта на кухне. Для составления сметы можно использовать Google-документы или Excel.

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Совет: уточните будут ли скидки на конкретные товары, узнайте сколько обойдется доставка. К примеру, складские остатки можно купить с существенной скидкой. Закупать материалы желательно с небольшим запасом. Потому что при покупке дополнительных материалов, вы потеряете деньги на доставке.

Шаг 3 - Запланируйте расходы на непредвиденные обстоятельства

Этот пункт в составлении сметы нельзя недооценивать. Ремонт на кухне может нести непредвиденные расходы. Специалисты советуют заложить деньги на:

вывоз строительного мусора;

закупку специальной одежды: маски, перчатки и прочее;

дозакупку строительных материалов: болтов, шурупов, плитки;

возможную замену труб, проводки, розеток;

установку пожарной сигнализации (в новом доме).

Если у вас в доме нет лифта, то не забудьте внести в смету расходы на грузчиков.

Любая мелочь, незапланированная в смете, может здорово ударить по вашему кошельку. Не выпускайте из виду ни одной мелочи.

Совет: не стоит делить ремонт на кухне на этапы. Менять мастеров и подрядчиков в надежде сэкономить - неверная тактика. Чем меньше объем работ, тем больше запросит каждый мастер.

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ФОТО: Publicitātes foto