Как спланировать бюджет на ремонт кухни?
Ремонт на кухне следует начать с планирования бюджета. Не секрет, что любой, даже косметический ремонт, несет определенные финансовые издержки. Если у вас ограниченные ресурсы, важно как можно тщательней расписать смету. В этой статье мы расскажем с чего начать ремонт, как правильно спланировать бюджет на ремонт кухни, а также полезные советы как сэкономить на ремонте.
Шаг 1 - Составьте дизайн-проект
Если вы считаете, что планирование бюджета легкое занятие, вы ошибаетесь! В смете важно учесть даже самые незначительные детали, такие как, количество розеток и размер плитки. Поэтому отнеситесь к составлению сметы на ремонт кухни серьезно.
Для начала нужно представить будущий дизайн вашей кухни. Если у вас нет точного представления в голове, то поищите готовые варианты интерьера кухни в интернете.
Далее, нужно составить масштабированный чертеж вашей кухни. Ремонт кухни, как правило, начинается с дизайн-проекта.
Совет: если с черчением у вас беда, то проще нанять дизайнера. Специалист оценит помещение, учтет ваши пожелания и предоставит несколько вариантов дизайна кухни на ваш выбор. В дальнейшем этот шаг поможет сэкономить вам деньги, так как при самостоятельном планировании, любитель может не учесть важные детали.
Итак, у вас есть чертеж и дизайн-проект вашей кухни мечты. Переходим ко второму шагу.
Шаг 2 - Составьте смету
После того как вы нарисовали проект, важно составить детальный список всех материалов и мебели, которые будут задействованы в ремонте кухни. В смете нет места абстрактным понятиям, например, краска, плитка, холодильник.
Укажите точное количество всех материалов: три банки с синей краской, четыре пачки цемента, холодильник определенной марки. Далее пройдитесь по строительным магазинам и узнайте точную стоимость каждой позиции. Впишите в вашу смету все данные и подсчитайте примерную сумму ремонта на кухне. Для составления сметы можно использовать Google-документы или Excel.
Совет: уточните будут ли скидки на конкретные товары, узнайте сколько обойдется доставка. К примеру, складские остатки можно купить с существенной скидкой. Закупать материалы желательно с небольшим запасом. Потому что при покупке дополнительных материалов, вы потеряете деньги на доставке.
Шаг 3 - Запланируйте расходы на непредвиденные обстоятельства
Этот пункт в составлении сметы нельзя недооценивать. Ремонт на кухне может нести непредвиденные расходы. Специалисты советуют заложить деньги на:
- вывоз строительного мусора;
- закупку специальной одежды: маски, перчатки и прочее;
- дозакупку строительных материалов: болтов, шурупов, плитки;
- возможную замену труб, проводки, розеток;
- установку пожарной сигнализации (в новом доме).
Если у вас в доме нет лифта, то не забудьте внести в смету расходы на грузчиков.
Любая мелочь, незапланированная в смете, может здорово ударить по вашему кошельку. Не выпускайте из виду ни одной мелочи.
Совет: не стоит делить ремонт на кухне на этапы. Менять мастеров и подрядчиков в надежде сэкономить - неверная тактика. Чем меньше объем работ, тем больше запросит каждый мастер.
Бонус: Как сэкономить на ремонте?
Желательно проводить ремонтные работы зимой. По статистике, сезонный пик, на рынке ремонтных услуг приходится на лето. Следовательно, если у вас есть возможность провести ремонт на кухне не в сезон, вы можете прилично сэкономить. Поскольку у многих, даже весьма хороших специалистов, зимой мало заказов и они готовы снизить цены на свои услуги. Еще больше полезных советов о ремонте, например, “Как сделать бюджетный ремонт в квартире”, ищите на нашем портале - Ondo.lv/ru.