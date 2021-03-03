Чтобы предотвратить наводнения, рассматривается возможность подрыва льда на Гауе

Председатель комиссии гражданской защиты территории сотрудничества Саулкрасты Марис Спринджукс в среду в 11 часов созвал выездное заседание комиссии, чтобы осмотреть скопление льда на Гауе на территории Царникавского края.

В результате скопления льда поднимается уровень воды в Царникавском и Адажском краях, что угрожает безопасности людей, окружающей среды и собственности в обжитых районах у реки Гауя.

Во время заседания будет принято решение о направлении запроса для привлечения Национальных вооруженных сил для подрыва льда на Гауе, чтобы предотвратить наводнения.