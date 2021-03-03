Часть переболевших Covid-19 повторно попадает в больницу

"У абсолютного большинства есть какие-то патологии и отклонения, которых раньше не было. И это удивительно для нас - у пациентов, которые болели легко, почти бессимптомно, через некоторое время - через два, три или шесть месяцев - появляются симптомы, которых раньше у них не было ",