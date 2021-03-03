Часть переболевших Covid-19 повторно попадает в больницу

В настоящее время в рабочей группе Министерства здравоохранения близится к завершению разработка рекомендаций по долгосрочному наблюдению врачей за переболевшими Covid-19.
Временны или постоянны последствия Covid-19? На все вопросы пока нет ответов, исследования продолжаются.
Состояние здоровья 75 человек, переболевших Covid-19, подробно проанализировано в одной из исследовательских программ. Основным критерием для конкретной группы было то, что раньше ни у кого не было проблем со здоровьем, т.е. все были полностью здоровы до заражения. Некоторые болели сильно, некоторые умеренно, а некоторые и полностью бессимптомно.
"У абсолютного большинства есть какие-то патологии и отклонения, которых раньше не было. И это удивительно для нас - у пациентов, которые болели легко, почти бессимптомно, через некоторое время - через два, три или шесть месяцев - появляются симптомы, которых раньше у них не было ",
- рассказала инфекционист Людмила Виксна.
Некоторые из пациентов продолжают ощущать симптомы, у других они со временем исчезают.