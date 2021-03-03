Ср, 3.03.2021
Мы хотим предотвратить третью волну Covid-19, но в то же время хотим скорее вернуться к нормальной жизни, где вакцинация против Covid-19 является одним из наиболее важных элементов. Однако, пока идет вакцинация, мы все общими силами должны перестроить ограничения Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Часть переболевших Covid-19 повторно попадает в больницу

Иллюстративное фото ФОТО: Kuldīgas slimnīca

С начала прошлого года в Латвии зарегистрировано более 87 тысяч зараженных Covid-19. Некоторые из перенесли заболевание без каких-либо заметных последствий, а у других после вируса начались проблемы со здоровьем, о дальнейшем развитии которых можно судить только какое-то время спустя, пишет Lsm.lv.

В настоящее время в рабочей группе Министерства здравоохранения близится к завершению разработка рекомендаций по долгосрочному наблюдению врачей за переболевшими Covid-19. 

Временны или постоянны последствия Covid-19? На все вопросы пока нет ответов, исследования продолжаются. 

Состояние здоровья 75 человек, переболевших Covid-19, подробно проанализировано в одной из исследовательских программ. Основным критерием для конкретной группы было то, что раньше ни у кого не было проблем со здоровьем, т.е. все были полностью здоровы до заражения. Некоторые болели сильно, некоторые умеренно, а некоторые и полностью бессимптомно. 

"У абсолютного большинства есть какие-то патологии и отклонения, которых раньше не было. И это удивительно для нас - у пациентов, которые болели легко, почти бессимптомно, через некоторое время - через два, три или шесть месяцев - появляются симптомы, которых раньше у них не было ",

- рассказала инфекционист Людмила Виксна. 

Некоторые из пациентов продолжают ощущать симптомы, у других они со временем исчезают.

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