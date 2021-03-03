Мэтью Майоне: "Я бы с удовольствием снова играл в Риге"

Напомним, рижское "Динамо" завершило сезон-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ домашним поражением от хабаровского "Амура" (2:3 ОТ). Рижане с 27 очками в 60 матчах завершили сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ.

1 марта стало известно, что рижское "Динамо" расторгло контракты сразу с тремя хоккеистами, среди которых оказались Тони Сунд, Иван Налимов и Майоне.

25-летний финский защитник Тони Сунд решил продолжить карьеру в Швейцарии, Иван Налимов планирует перебраться в Северную Америку, а Мэтью Майоне подписал контракт до конца сезона с клубом немецкой лиги "Мюнхен".

30-летний защитник, который выступал за "Динамо" последние три сезона, в своём Instagram поблагодарил латвийский клуб.

"Спасибо за проведённые три года, "Динамо"! Рига - прекрасное место, где можно играть. Несмотря на то, что минувший сезон был полон трудностей и проверок на прочность, я благодарен за этот опыт", - написал канадец.

"От всего сердца могу сказать, что полностью отдавался команде и организации. Будем ждать и посмотрим, каким будет будущее. Я бы с удовольствием снова играл в Риге", - добавил защитник.

Майоне присоединился к рижскому "Динамо" в 2018 году и сразу провёл очень удачный сезон - в 58 матчах защитник забросил 11 шайб и сделал 35 результативных передач. Это рекорд результативности среди защитников "Динамо" за всё время.

Сезон-2019/2020 Майоне начал в клубе "Куньлунь", но после 16 матчей он подписал проверочный контракт с минским "Динамо", где также не задержался надолго. Вскоре после этого канадец вернулся в Ригу.