В Эстонии за сутки выявлено 1467 случаев Covid-19. Доля положительных результатов - 17,7%

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1467, то есть 17,7% от общего количества. Скончались десять человек.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 813 человек. 603 новых случая в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

По состоянию на утро 3 марта в больницах находится 555 пациентов с коронавирусом. В отделении интенсивной терапии - 48 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 25.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 84 179 человек, из которых у 37 369 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 69 193 случаев заболевания Covid-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1121,5 случая на 100 000 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 503 новых случая коронавируса, так что за период с начала пандемии общее число заразившихся этой инфекцией в стране превысило 200 тыс. человек, сообщает в среду Департамент статистики.

В общей сложности в Литве с начала пандемии зарегистрирован 200 351 случай Covid-19.

За минувшие сутки от этого заболевания скончались 12 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 254,7 случая.

От коронавируса в Литве скончался 3281 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6563 смерти.