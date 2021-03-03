Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
На 60-м году жизни скончался российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
На 60-м году жизни скончался российский спортивный комментатор Юрий Розанов. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский.
Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021
Позднее эту новость подтвердил Василий Уткин:
Не стало Юры Розанова. Горе.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 3, 2021
Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ-Плюс". С ноября 2015 года являлся комментатором футбольных и хоккейных трансляций на телеканале "Матч ТВ".
В 2012 году вместе с Сергеем Крабу награждён премией ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с финала молодёжного чемпионата мира по хоккею.
В 2018 году был назван победителем в номинации "Лучший спортивный комментатор" по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).
В последние годы Розанов практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году у него диагностировали рак.
Официальный сайт Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сообщил, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче.
Его голос дарил надежду, давал самые искренние эмоции и влюблял в спорт.— Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021
Юрий Альбертович, вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром 🕯 pic.twitter.com/OHn2JyNO4z