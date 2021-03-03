Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) March 3, 2021

Позднее эту новость подтвердил Василий Уткин:

Не стало Юры Розанова. Горе. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) March 3, 2021

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на "НТВ-Плюс". С ноября 2015 года являлся комментатором футбольных и хоккейных трансляций на телеканале "Матч ТВ".

В 2012 году вместе с Сергеем Крабу награждён премией ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" за репортаж с финала молодёжного чемпионата мира по хоккею.

В 2018 году был назван победителем в номинации "Лучший спортивный комментатор" по версии Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК).

В последние годы Розанов практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году у него диагностировали рак.

Официальный сайт Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сообщил, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче.